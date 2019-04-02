Энергетика
НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»РБК 05:20
Novatek Gas&Power Asia, трейдинговое подразделение НОВАТЭКа, и один из крупнейших в мире трейдеров Vitol подписали базовые условия соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и его других проектов.
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«Новатэк» заключил соглашение на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol
Rambler News Service04:25
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