НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»РБК 05:20

Novatek Gas&Power Asia, трейдинговое подразделение НОВАТЭКа, и один из крупнейших в мире трейдеров Vitol подписали базовые условия соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и его других проектов.

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

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