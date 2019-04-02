Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»РБК 05:20

Novatek Gas&Power Asia, трейдинговое подразделение НОВАТЭКа, и один из крупнейших в мире трейдеров Vitol подписали базовые условия соглашения на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со второго СПГ-завода НОВАТЭКа «Арктик СПГ» и его других проектов.
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НОВАТЭК примеряется к FOB

Коммерсантъ05:45

«НОВАТЭК» поставит СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» компании Repsol

Finam.Ru04:17

«Новатэк» заключил первые соглашения на поставку газа с «Арктик СПГ – 2»

Ведомости04:56

«Новатэк» и Repsol подписали контракт на поставку 1 млн т СПГ в год с «Арктик СПГ - 2»

ТАСС04:54

«Новатэк» заключил долгосрочный контракт на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2»

ФАН03:30

«Новатэк» заключил соглашение на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol

Rambler News Service04:25

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

РБК05:20
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