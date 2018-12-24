Экономика
НОВАТЭК включит в свой состав второго представителя Total
НОВАТЭК включит в свой состав второго представителя TotalРБК10:10
В настоящее время в совет директоров НОВАТЭКа входит один представитель Total Майк Боррелл, который является старшим вице-президентом по региону Северное море и Россия, он также включен в список для голосования. При этом в списке нет действующего независимого члена совета директоров Андрея Шаронова.
РБК10:10
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Происшествия
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Шойгу назвал российскую армию самой современной в мире
Вооруженные силы России на 61% оснащены новыми образцами вооружения. Всего военным передали 1500 образцов и около 80 тысяч боевых машин.
Обновлено в 09:40
Происшествия
СК завершил расследование дела о похищении Авраама Руссо в 2004 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, сообщает Следственный комитет РФ.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Известный ученый Эдуард Дубов насмерть замерз в российской столице
В Москве насмерть замерз известный российский математик, почетный член ФИДЕ Эдуард Дубов.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Россия предупредила об украинской агрессии в Донбассе
«Нельзя исключать, что в ближайшие дни Вооруженные силы Украины могут перейти к полномасштабным боевым действиям», — заявила Захарова.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Индонезии растет число жертв цунами
В Индонезии число погибших увеличилось до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске
Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Космос
Космонавт Артемьев рассказал следователям о дыре в «Союзе»
Следователи опросили вернувшегося с Международной космической станции (МКС) в октябре космонавта Олега Артемьева по делу о повреждении корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 05:36
Транспорт
Глава ГИБДД призвал пересмотреть штрафы за превышение скорости
Главный госавтоинспектор России Михаил Черников призвал пересмотреть низкий размер штрафов за превышение скорости свыше 20 км / ч.
Обновлено в 06:36
Политика
В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»
Крупнейшее в мире трубоукладочное Судно Pioneering Spirit приступило к укладке газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Финляндии, сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 04:15
Авто
АвтоВАЗ выпустит сразу 8 новых моделей Lada
Озвученная пресс-службой АвтоВАЗа стратегия по выводу на рынок 8-ми новых моделей предполагает, что речь идет именно о принципиальных новинках в линейке Lada, так как обновление текущего модельного ряда отмечено отдельной строкой и предусматривает 9 фейслифтов (первой, как ожидается, обновление переживет Lada Vesta).
Обновлено в 11:14
Происшествия
Начальника колонии уволили после жалобы Толоконниковой на рабский труд
Толоконникова и другие участницы панк-рок группы Pussy Riot попали в колонии после того, как в 2012 году несанкционированно устроили в основном помещении храма Христа Спасителя так называемый панк-молебен.
Обновлено в 08:23
Политика
Михаил Дмитриев обозначил три сценария развития России
В докладе «Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция», подготовленном группой исследователей во главе с экономистом Михаилом Дмитриевым, эксперты представили «три возможных сценария дальнейшего изменения массового сознания».
Обновлено в 04:20
Общество
Вдова убитого в Турции посла вступилась за детей брянских чиновников
Обновлено вчера в 21:36
Армия и оружие
Ступени главного храма ВС РФ отольют из трофейной техники вермахта
Ступени главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке, будут отлиты из трофейной техники вермахта, сообщил в понедельник на заседании общественного совета Минобороны России министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:58
Гаджеты
Обновление iOS лишило владельцев iPhone связи
Обновление iOS лишило владельцев смартфонов iPhone всех материков Старого и Нового света мобильной связи.
Обновлено в 05:55
Экономика
Орешкин назвал начало 2019 года сложным периодом для экономики РФ
Начало 2019 года будет сложным периодом для российской экономики как из-за внешних, так и из-за внутренних факторов, заявил в интервью "Россия-24" министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 06:14
Общество
Брянский губернатор раскритиковал отправившего дочь в Турцию чиновника
Глава города Клинцы Олег Шкуратов, отправивший дочь в Турцию за счет благотворительного фонда, поступил аморально, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 05:13
Спорт
Губерниев прокомментировал критику вице-президента IBU
Российский спортивный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев призвал первого вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзу свои критические замечания высказать лично.
Обновлено в 05:23
Политика
Медведев сменил руководителя Росстата
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил руководителем Росстата Павла Малкова из Минэкономразвития вместо покинувшего этот пост Александра Суринова.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Нападение на росгвардейцев в Калининградской области попало на видео
Следственный комитет по Калининградской области опубликовал видео нападения пьяных мужчин на росгвардейцев.
Обновлено в 07:39
Экономика
Сотовые операторы предупредили клиентов о повышении тарифов с января
«Мегафон» прислал клиентам сообщения, в которых говорится, что в 2019 г. меняется ставка НДС и что оператор обновит цены с 9 января.
Обновлено в 00:33
Происшествия
На Бурейской ГЭС не зафиксировали падения метеорита в Хабаровском крае
Обновлено в 07:14
Культура
Фото с медведем и в ушанке: «Рабыня Изаура» впервые приехала в Россию
Луселия Сантус впервые оказалась в России, стране, где спустя 30 лет после выхода «Рабыни Изауры» на экраны ее до сих пор помнят и любят.
Обновлено в 06:09
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже $45 впервые с июля 2017 года
Цена фьючерса на нефть марки WTI опустилась ниже $45 за баррель впервые с июля 2017 года, говорится в данных лондонской биржи ICE.
Обновлено в 08:17
Политика
В России ужесточили правила хранения оружия
Обновлено в 04:27
Культура
«Яндекс» покажет собственное новогоднее шоу
Вечером 31 декабря «Яндекс» покажет на своей главной странице свое первое новогоднее шоу, сообщил поисковик.
Обновлено в 10:58
Политика
Сын Каддафи попросил помощи у Путина
Обновлено в 06:47
Общество
В Госдуме предложили разрешить привязывать полис ОСАГО к водителю
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предлагающий дать возможность привязывать полис ОСАГО не только к машине, но и к самому водителю, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта — главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 16:09
Общество
В Петербурге детей судей предложили брать в школу без очереди
Обновлено в 09:10