Экономика
НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть разРБК 07:58
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
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