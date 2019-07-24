По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

Космос Обнаружен рекордсмен среди затменных двойных белых карликов Используя 2,1-метровый телескоп в Национальной обсерватории Китт-Пик (США), астрономы обнаружили двойную звезду, состоящую из пары белых карликов, которые совершают один оборот вокруг общего центра масс всего за 6,91 минуты.

Происшествия Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в лагере «Холдоми» Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, погибших в результате пожара в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае.

Политика Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера Великобритании Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Борису Джонсону по случаю его назначения на пост премьер-министра Великобритании.

Кино Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал» После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Шоу-бизнес Прах Сергея Доренко развеяли в Керчи Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи. Об этом в Instagram сообщила вдова журналиста.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Футбол Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке» Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.

Футбол Эмери: травма Асенсио может стать плохой новостью для «Арсенала» Ранее сообщалось, что Асенсио получил разрыв крестообразной связки, в связи с чем пропустит длительный период.

Политика В конгрессе США начались слушания с участием экс-спецпрокурора Мюллера В американском конгрессе начались слушания с участием бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера, который два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США и в итоге не нашел свидетельств сговора между президентом Дональдом Трампом и Россией.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Происшествия В Чечне прокомментировали информацию о выстреле Кадырова в Дасаева Власти Чечни не оставили без внимания публикацию «Новой газеты», где утверждалось, что глава республики Рамзан Кадыров якобы лично прострелил ногу местному жителю Имрану Дасаеву, подозреваемому в связях с вооруженным подпольем.

Шоу-бизнес Айза Анохина купила сумку за 2 миллиона рублей Роскошный аксессуар обошелся Анохиной в почти 2 миллиона рублей. «Счастливее я от этого не стала, но гештальт закрыла»,— поделилась певица.

Интернет Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10 Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".

Футбол «Торино» заинтересовался Ригони Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в «Торино», сообщает Tuttosport.

Происшествия В ДТП с автобусом в Анталье пострадали 25 туристов В провинции Анталья (Турция) по меньшей мере 25 человек получили травмы в результате аварии с участием автобуса с туристами из Норвегии и Польши.

Политика Советник Зеленского высказался о размене Крыма на Донбасс В команде президента Украины Владимира Зеленского отвергли возможность размена Крыма на Донбасс.

Политика В России создается единая база данных граждан Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Политика Глава МИД Великобритании Хант подал в отставку Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант принял решение покинуть свой пост.