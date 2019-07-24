Экономика

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть разРБК 07:58

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.
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Акции «Новатэка» переоценены относительно сектора, но имеют сильную поддержку

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