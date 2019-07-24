По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Космос Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны без России Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, повторил обложку 1968 года, но убрал Россию.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.

Политика Глава британского Минфина ушёл в отставку Глава Министерства финансов Великобритании Филип Хаммонд ушёл в отставку.

Общество ФАС предписала иркутскому губернатору и «Новапорту» соблюдать закон Иркутские чиновники заключили с компаниями Романа Троценко и «Ростеха» соглашение, по которому инвестор строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Иркутска был выбран без конкурса, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Происшествия В Москве задержан Алексей Навальный По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Шоу-бизнес Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС Получается, они ходили в ЗАГС подать заявление о смене фамилии женщины. Теперь это будет семья Певцовых - Дмитрий, Ольга и их сын Елисей.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Гаджеты Связной рассказал о предпочтениях россиян в выборе смартфонов Техноритейлер «Связной» проанализировал российский рынок смартфонов в I полугодии 2019 года.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

Экономика Агаларов отказался строить космодром Восточный Предприниматель Араз Агаларов, чью компанию Crocus Group ранее называли в числе претендентов на строительство второй очереди космодрома Восточный, заявил в интервью The Bell, что отказался от участия в проекте.

Финансы В Швейцарии банки начали доплачивать заемщикам за кредиты Некоторые швейцарские банки начали выдавать кредиты по отрицательной ставке, сообщает Bloomberg.

Экономика Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.

Футбол «Реал» подтвердил серьезную травму Асенсио «Реал» официально сообщил, что Асенсио диагностирован разрыв передней крестообразной связки и наружного мениска левого колена.

Армия и оружие В Минобороны прокомментировали обвинения в нарушении границы с Кореей В Минобороны РФ опровергли заявления южнокорейской стороны о том, что российские самолеты Ту-95МС нарушили границу во время пролета над Японским морем.

Политика Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.

Общество Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Здоровье Названы болезни, которые вызывают рак Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Шоу-бизнес Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.