Энергетика
НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниямКоммерсантъ 04:27
НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui. Они получили по 10% в совместном предприятии, как и ранее французская Total.
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Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Политика
Партия «Слуга народа» пока отказывается от создания коалиции
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков допускает, что пропрезидентская сила не будет вступать в коалицию с другими политическими силами, поскольку получает широкий мандат доверия от граждан Украины.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО
Под руководством офицеров НАТО солдаты отрабатывали преодоление водной преграды на боевой машине десанта БМД-2.
Обновлено в 05:13
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Политика
Выборы на Украине: названы партии, которые сформируют новую Раду
ЦИК Украины опубликовал предварительные результаты досрочных парламентских выборов, которые прошли в это воскресенье, 21 июля.
Обновлено вчера в 22:36
Спорт
Коляда женился на венгерской фигуристке
Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании.
Обновлено в 00:47
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Помещение под штаб Навального предоставили без согласия собственников
Жители дома на Рождественском бульваре возмущены тем, что подвал дома, который находится в их долевой собственности, был сдан в аренду сторонникам Алексея Навального.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Стало известно, кто будет защищать уральского «гусара» Ширшикова
Уральский гусар Ярослав Ширшиков нашёл себе адвоката. Защищать его будет известный адвокат Роман Качанов.
Обновлено в 05:18
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе начнется 29 июля
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе начнутся 29 июля, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Финляндии российский дальнобойщик сбил насмерть двух человек
На юго-востоке Финляндии гражданин России за рулем грузовика попал в ДТП. Два человека погибли, один получил травмы.
Обновлено в 03:14
Финансы
Три центробанка определят дальнейший курс рубля
"Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Авто
Осенью стартуют продажи нового поколения Toyota RAV4
Сообщается, что серийное производство Toyota RAV4 для Китая будет налажено на производственных мощностях совместного предприятия местной автокомпании FAW и Toyota.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии упавшей со сцены Инны Чуриковой
Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в театре «Русская песня» 18 июля, ее госпитализировали в реанимацию.
Обновлено в 01:45
Общество
В Краснодаре из-за ливня оказались затоплены десятки улиц
В Краснодаре из-за сильного ливня затопленными оказались около 30 участков города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 13:35
Наука
Купание за 1-2 часа до сна улучшает его качество
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Британии чайка унесла чихуахуа
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Инспекторы Финляндии посетят военный объект на территории России
По информации начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в период с 23 по 25 июля на территории Российской Федерации Финляндией в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности будет проведено посещение по оценке военного объекта.
Обновлено в 04:08
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Сотрудники ФСБ на совещании у и.о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова задержали сотрудника МЧС России, подозреваемого в хищении бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц.
Обновлено вчера в 21:50
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Рост объема свободных денег отмечался и в мае по сравнению с апрелем — с 27,4 тыс. до 28,7 тыс. рублей.
Обновлено в 03:58