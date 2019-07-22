Энергетика
НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниямКоммерсантъ 04:27
НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui. Они получили по 10% в совместном предприятии, как и ранее французская Total.
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Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Обновлено в 09:49
Политика
Зеленский выразил надежду на взаимопонимание с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины и России
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил разработать закон, который будет регламентировать отношения между Россией и Украиной.
Обновлено в 18:05
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
В 2017 году пара впервые вышла в свет и в июле этого года телеведущий повел любимую в загс. Однако все прошло тихо, без лишних изысков.
Обновлено в 00:00
Музыка
Организатор объяснил исполнение Metallica песни «Группа крови»
Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила на концерте в российской столице песню «Группа крови».
Обновлено в 18:12
Футбол
«Спартак» может подписать нападающего донецкого «Шахтера»
В московский «Спартак» может перейти форвард донецкого «Шахтера» Оларенваджу Кайоде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 16:54
Энергетика
Геополитика не даёт «должной поддержки» рынку нефти
Аналитик отмечает, что в центре внимания рынков остаётся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
После опознания выяснилось, что убитая — гражданская активистка Елена Григорьева, известная своим участием в оппозиционных митингах, добавил он.
Обновлено в 12:03
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено в 09:13
Происшествия
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка
Обновлено в 11:04
Происшествия
Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане
Четырехлетняя девочка умерла в результате побоев в январе текущего года в Дагестане, по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, задержана мачеха погибшей.
Обновлено в 16:56
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Политика
Геннадий Бурбулис: Ельцин не планировал продавать Финляндии Карелию
Комментируя публикацию в финской газете Hufvudstadsbladet о планах постсоветской России продать Карелию Финляндии, Бурбулис сказал: "Никогда такого быть не могло".
Обновлено в 14:21
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Политика
«Слуга народа» может получить абсолютное большинство в Раде
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получит возможность самостоятельно сформировать правительство, не прибегая к коалициям.
Обновлено в 01:45
Политика
Об опасности победы партии Зеленского предупредила Die Welt
Сокрушительная победа партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду имеет значение для всего континента, пишет Die Welt.
Обновлено в 07:31
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Космос
Космонавты провели урок для российских школьников
Школьники-участники двенадцатого космического урока в образовательном центре "Сириус" смогли задать вопросы ведущим инженерам, экспертам ракетно-космической отрасли и даже выйти на прямую связь с МКС.
Обновлено в 13:02
Политика
В ЕС прокомментировали выборы в Верховную раду
Ранее в МИД России прокомментировали выборы в Верховную раду.
Обновлено в 17:36
Политика
Регионала Александра Ефремова выпустили из СИЗО
Сегодня, 22 июля, бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова, которого подозревали в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, отпустили под домашний арест.
Обновлено в 11:07
Политика
Хант пригрозил Ирану усилением военного присутствия у его берегов
"Если Иран останется на этом опасном пути, он должен принять, что ценой этого будет более широкое военное присутствие в водах вдоль его побережья", - заявил Хант, подчеркнув, что Великобритания не стремится к росту напряжения, а защищает свободу навигации и ищет возможные пути по сокращению недопонимания, пишет РИА Новости.
Обновлено в 18:18
Политика
Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу
Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.
Обновлено в 18:46
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Гаджеты
Китай стал участником ещё одной торговой войны
Началось всё с того, что Верховный суд Южной Кореи потребовал у японских компаний выплатить компенсацию за принудительный труд корейских граждан во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 11:08