Энергетика

НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниямКоммерсантъ 04:27

НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui. Они получили по 10% в совместном предприятии, как и ранее французская Total.
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«НОВАТЭК» продал 30% в «Арктик СПГ-2» китайцам и японцам

Вести.Финанс03:30

НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям

Коммерсантъ04:27

«НОВАТЭК» закрыл сделку по продаже долей в «Арктик СПГ — 2» компаниям Японии и Китая

DP.RU03:35

«Новатэк» закрыл сделки по продаже долей в «Арктик СПГ - 2»

ТАСС04:58

«Новатэк» продал доли в проекте «Арктик СПГ-2» компаниям Японии и Китая

ПРАЙМ03:19

«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая

Интерфакс03:13

«НОВАТЭК» закрыл сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2»

Finam.Ru03:08
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