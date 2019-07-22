Энергетика
НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниямКоммерсантъ 04:27
НОВАТЭК закрыл сделку по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2» китайским компаниям CNPC и CNOOC, а также консорциуму японской государственной корпорации JOGMEC и Mitsui. Они получили по 10% в совместном предприятии, как и ранее французская Total.
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Армия и оружие
Минобороны РФ запустило сайт о Главном военно-морском параде
Министерство обороны Российской Федерации запустило сайт, посвященный Главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Челябинской области мужчина умер от укуса гадюки
В Челябинской области организована доследственная проверка по факту гибели мужчины от укуса гадюки.
Обновлено в 04:27
Космос
Индия запустила к Луне станцию с луноходом
Обновлено в 05:32
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в третьем квалификационном раунде ЛЧ
Определился соперник «Краснодара» по третьему квалификационному раунду футбольной Лиги чемпионов. Жеребьёвка состоялась в швейцарском Ньоне.
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Авто
За какими автомобилями владельцы ухаживают больше других?
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» провели опрос*, в ходе которого попытались выяснить, на что тратят свое свободное время российские автовладельцы.
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Авто
Семиместный Mitsubishi Outlander получил российские цены
Российское представительство марки Mitsubishi опубликовало официальные цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Минобороны отреагировало на данные об ударе ВКС по рынку в Сирии
Минобороны опровергло сообщения об ударе самолетов РФ по рынку в Сирии, сообщает ТАСС. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.
Обновлено в 07:06
Культура
На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак
Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Общество
На Свердловскую область движутся ливни и сильный ветер
23 июля в регионе ожидают сильные ливни и грозы. Также возможен ветер, порывы которого будут достигать 27 метров в секунду.
Обновлено в 06:00
Политика
Партия Зеленского не видит смысла в создании коалиции в Раде
Глава партии "Слуга народа" Разумков считает, что политсиле, вероятно, не придется объединяться с другими партиями в Верховной раде.
Обновлено в 05:39
Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Характерная особенность млекопитающих — способность жевать и сосать — появилась раньше них самих.
Обновлено 20 июля в 07:26
Происшествия
Сервис BlaBlaCar подтвердил факт проезда клиента в кабине машиниста
Сервис BlaBlaCar после появления в СМИ публикаций о перевозке машинистом пассажира в кабине поезда вместо автомобиля провел проверку, которая подтвердила «неправомерное использование» системы.
Обновлено в 06:24
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Футбол
В Ростове болельщики «Спартака» попали под дубинки ОМОНа
Обновлено вчера в 02:31
Общество
В Краснодаре за день выпала месячная норма осадков
Почти месячная норма осадков выпала в Краснодаре в воскресенье, оказались подтоплены почти 90 дворов, дорог и домов, специалисты круглосуточно откачивают воду, сообщает администрация Краснодара и региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 02:03
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером
Дарья Жукова занимается подготовкой к свадьбе с миллиардером из Греции.
Обновлено в 03:42
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Культура
Телеканал СТС опроверг сообщения о закрытии сериала «Воронины»
"Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно - вне зависимости от того, что хотят и что хотели", - пояснили РИА Новости в пресс-службе СТС.
Обновлено в 07:14
Политика
В Иране задержаны 17 шпионов ЦРУ
Иранские власти сообщили о задержании 17 человек, которые работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 03:31
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Происшествия
РЖД приостановили продажи билетов на несколько рейсов после ЧП в Коми
"Российские железные дороги" (РЖД) приостановили продажу билетов на несколько поездов, курсирующих по участку Кожва - Сосногорск Северной железной дороги, после схода вагонов с углем, который произошел на станции "Керки" в республике Коми.
Обновлено в 06:06
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Гаджеты
Lenovo возвращается на российский рынок смартфонов
По словам директор по закупкам «Связной-Евросеть» Михаила Комкова, Lenovo ранее занимала заметную долю на рынке смартфонов, и с возвращением она имеет все шансы закрепиться в недорогом ценовом сегменте.
Обновлено в 05:51
Музыка
Группа «ЧиЖ & Co» впервые за 20 лет выпустит новый альбом
Обновлено вчера в 12:29