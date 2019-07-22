Энергетика
«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и КитаяИнтерфакс 03:13
В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
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