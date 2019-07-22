Энергетика

«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и КитаяИнтерфакс 03:13

В своем пресс-релизе "НОВАТЭК" подтверждает, что продал по 10% "Арктик СПГ 2" дочернему обществу CNPC, дочернему обществу CNOOC Ltd. и консорциуму Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC (Japan Arctic LNG).
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НОВАТЭК продал доли в «Арктик СПГ-2» китайским и японским компаниям

Коммерсантъ04:27

«Новатэк» закрыл сделку по продаже долей в «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая

DP.RU03:35

«НОВАТЭК» закрыл сделки по продаже долей в проекте «Арктик СПГ-2»

Finam.Ru03:08

«Новатэк» продал доли в проекте «Арктик СПГ-2» компаниям Японии и Китая

ПРАЙМ03:19

Новатэк закрыл сделку по продаже долей в Арктик СПГ 2 китайским и японским компаниям

Financial One04:17

«НОВАТЭК» продал 30% «Арктик СПГ 2» компаниям Японии и Китая

Интерфакс03:13

«НОВАТЭК» продал 30% в «Арктик СПГ 2» китайцам и японцам

Вести.Финанс03:30
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