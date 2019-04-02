Энергетика

«НОВАТЭК» поставит СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» компании RepsolFinam.Ru 04:17

"НОВАТЭК" заключил с Repsol соглашение на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания. Соглашение предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", а также с других проектов "НОВАТЭКа".
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