Энергетика
«НОВАТЭК» поставит СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» компании RepsolFinam.Ru 04:17
"НОВАТЭК" заключил с Repsol соглашение на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания. Соглашение предусматривает заключение контракта на 15 лет c ежегодной поставкой 1 млн тонн СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", а также с других проектов "НОВАТЭКа".
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«Новатэк» заключил соглашение на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol
Rambler News Service04:25
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 20:15, Ашберн
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