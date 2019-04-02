Энергетика
«НОВАТЭК» заключил долгосрочный договор на поставку СПГОГТРК Ямал-Регион вчера в 05:15
"НОВАТЭК" заключил соглашение с трейдинговой компанией "Vitol" на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2". Документ предусматривает контракт на 15 лет c ежегодной продажей одного миллиона тонн сжиженного газа через перевалочные терминалы в Мурманской области и на Камчатке.
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«Новатэк» заключил соглашение на поставку СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» с испанской Repsol
Rambler News Serviceвчера в 04:25
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 00:44, Ашберн
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