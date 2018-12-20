Экономика

НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком «Арктик СПГ»
Коммерсантъ
08:04

Saipem отольет гравитационные основания за €2,2 млрд Второй проект НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ», запуск которого планируется в конце 2022 года, подписал первый крупный контракт с подрядчиком — совместным предприятием итальянской Saipem и турецкой Renaissance на €2,2 млрд.
Коммерсантъ08:04

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«Арктик СПГ» подобрали турбину

Коммерсантъ14:10

«Новатэк» подписал первый крупный контракт на строительство второго СПГ-завода

Ведомости16:39

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

RT на русском04:13

НОВАТЭК подписал контракт с подрядчиком второго СПГ-завода на €2,2 млрд

РБК04:08

СП Saipem и Renaissance заключило контракт на строительство для «Арктик СПГ - 2»

ТАСС04:02

Saipem и Renaissance получили контракт на 2,2 млрд евро на строительство Арктик СПГ-2

Financial One03:24

Saipem и Renaissance получили строительный подряд на «Арктик СПГ 2» на 2,2 млрд евро

Интерфакс03:12
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:45, Ашберн
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