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Энергетика Энергетика Тюменцы пожаловались в Москву на рост цен на заправках Депутат гордумы Тюмени Мурат Тулебаев пожаловался в ФАС России на повышение цен на дизельное топливо.

Энергетика Энергетика Литовских потребителей ждёт резкое подорожание электричества и газа Литовские поставщики электроэнергии и газа утверждают, что в 2019 году они поднимут цены на электричество и газ для бытовых потребителей на 15−20%, а для бизнеса увеличение цены будет в пределах 30−60%.

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