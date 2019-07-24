Экономика

«НОВАТЭК» нарастил прибыль в 6 разПравда УрФО вчера в 13:45

Как сообщает компания, доход на акцию при этом составил 149,73 рубля. Отмечается, что на рост показателя большое влияние оказала прибыль от продажи 10-процентной доли участия в проекте «Арктик СПГ-2» за 308,6 млрд рублей. Помимо этого, сказались курсовые разницы.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Акционеры «НОВАТЭКа» заработали на ямальском мегапроекте

URA.Ru03:33

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

РБКвчера в 07:58

Акции «Новатэка» переоценены относительно сектора, но имеют сильную поддержку

ПРАЙМвчера в 09:18

НОВАТЭК пошел в рост

Коммерсантъвчера в 08:39

Промсвязьбанк оценил результаты Новатэка за 2 кв. нейтрально из-за «бумажного» характера роста прибыли

Финмаркетвчера в 11:15

Прибыль «НОВАТЭКа» по МСФО выросла во II квартале до 69,2 млрд рублей

Вести.Финансвчера в 07:32

Прибыль «НОВАТЭКа» выросла в 1 полугодии в 6 раз

Finam.Ruвчера в 07:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Обновлено вчера в 13:30
Общество

«Яндекс.Еду» могут оштрафовать за привлечение иностранцев к работе

Московская полиция признала сервис «Яндекс.Еда» виновным в нарушении правил привлечения иностранных граждан к выполнению трудовых обязанностей, следует из определения Арбитражного суда Москвы.
Обновлено в 03:08
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

Обновлено в 02:25
Кино

Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»

Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

В Магнитогорске загорелась аглофабрика, которую открыл Путин

В Магнитогорске, Челябинской области, загорелось здание аглофабрки, которую открыл Владимир Путин всего неделю назад.
Обновлено в 03:58
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя в США

Обновлено 23 июля в 12:29
Гаджеты

Во второй половине 2019 должно быть продано 75 млн iPhone

Поставщики комплектующих для смартфонов iPhone планируют выпустить во второй половине этого года детали для 75 млн смартфонов iPhone.
Обновлено в 03:34
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэродрома имени Летова

Азовский районный суд Омской области запретил использовать не по назначению земельный участок в селе Поповка, на котором расположена взлетно-посадочная площадка имени Егора Летова.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Подмосковье задержана банда Олега Черного

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Футбол

«Краснодар» согласовал трансфер Кабелля

"Краснодар" и французский "Сент-Этьен" достигли договоренности о переходе в стан российского футбольного клуба атакующего полузащитника Реми Кабелля, сообщается на официальном сайте "быков".
Обновлено в 03:14
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Трамп выступил на фоне президентской печати с российским символом

Американский лидер появился перед своими сторонниками на мероприятии организации Turning Point на фоне измененной президентской печати, пишет The Washington Post.
Обновлено в 03:25
Авто

Ford Transit Custom превратили в спортивный автодом на колёсах

Фанат автотуризма Стив Норт обратился в тюнинг-ателье MS-RT с эксклюзивным заказом — он захотел получить уникальный Ford Transit Custom с нотками спортивности.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика

Пресс-секретарь политика и кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Алексей Обухов сообщил, что у того проходят обыски.
Обновлено вчера в 16:30
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

Обновлено вчера в 19:39
Политика

Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество

В Екатеринбурге на площади 1905 года в День города выступит «Чайф»

Обновлено в 03:42
Общество

Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву

Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В России возбудили первое уголовное дело из-за массовой гибели пчел

В Орловской области против ООО «Отрадаагроинвест» возбудили уголовное дело по факту массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес

Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Политика

В США заявили о «сводящей с ума» маневренности шаттла X-37B

Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон рассказала, что сверхманевренность секретного мини-шаттла X-37B в космосе буквально сводит с ума врагов, сообщили СМИ.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

Обновлено в 02:56
Общество

Би-би-си рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:53
Наука

Глобальное потепление стало причиной новой эпидемии кандидоза

Ученые из университета Джонса Хопкинса в Балтиморе считают, что появление новой грибковой инфекции произошло из-за роста температуры в результате глобального потепления.
Обновлено вчера в 07:20
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Армия и оружие

Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Взрыв в Кабуле: погибли семь, ранены более 20 человек

По словам официального представителя Министерства здравоохранения Вахидуллы Маяра, погибли по меньшей мере семь человек и еще 21 ранен.
Обновлено в 02:01
Главное