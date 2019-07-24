Экономика
«НОВАТЭК» нарастил прибыль в 6 разПравда УрФО вчера в 13:45
Как сообщает компания, доход на акцию при этом составил 149,73 рубля. Отмечается, что на рост показателя большое влияние оказала прибыль от продажи 10-процентной доли участия в проекте «Арктик СПГ-2» за 308,6 млрд рублей. Помимо этого, сказались курсовые разницы.
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