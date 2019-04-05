Экономика
«НОВАТЭК» может занять до 20% мирового рынка СПГСеверпост вчера в 13:34
НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16.5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа, сообщает РБК.
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Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательРБК вчера в 11:39
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«Новатэк» предложил создать в России СПГ-кластер с объемом производства 140 млн тонн в год
Rambler News Serviceвчера в 06:29
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