«НОВАТЭК» может занять до 20% мирового рынка СПГСеверпост вчера в 13:34

Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели.

НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16.5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа, сообщает РБК.

«НОВАТЭК» может занять до 20% мирового рынка СПГ

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