Экономика
«НОВАТЭК» может занять до 20% мирового рынка СПГСеверпост вчера в 13:34
НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16.5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить
Только ресурсная база Ямала и Гыдана позволит производить 140 млн т СПГ в год. Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели.
— Леонид Михельсон, российский предпринимательРБК вчера в 11:39
Подробнее о событии
Показать все источники
«Новатэк» предложил создать в России СПГ-кластер с объемом производства 140 млн тонн в год
Rambler News Serviceвчера в 06:29
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Политика
Дочь Збигнева Бжезинского обвинила Трампа в неподобающем поведении
Бжезински рассказала о поведении Трампа во время дискуссии о бывшем вице-президенте и возможном кандидате в президенты США от демократической партии Джо Байдене, которого обвинили в неподобающем поведении семь женщин, сообщает издание.
Обновлено в 02:35
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
На трассе под Киевом взорвался автомобиль
Один человек погиб в результате детонации взрывного устройства в салоне автомобиля во время движения, сообщила в субботу пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Испании 35 человек пострадали в массовом ДТП
Обновлено вчера в 15:22
Авто
Renault Triber: самый дешевый 7-местный кросс в мире
Несмотря на компактные габариты, автомобиль получит 7-местный салон, что не самым лучшим образом отразится на комфорте задних пассажиров.
Обновлено в 04:54
Футбол
Столичное дерби. «Спартак» на «Открытие Арене» примет ЦСКА
Центральным матчем 22-го тура российской футбольной премьер-лиги безусловно станет столичное дерби, в котором "Спартак" на газоне домашней "Открытие Арены" примет принципиальных соперников из ЦСКА.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 млн рублей
Обновлено вчера в 10:03
Политика
Орешкин прокомментировал оправдания Климкиным поражения Украины в ВТО
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения во Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 22:13
Музыка
Лазарев назвал своего главного соперника на «Евровидении» в этом году
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Россияне назвали наиболее волнующие их темы
«Наибольшей популярностью у россиян пользуются такие темы, как семья и отношения, футбол, пляжный отдых, поп-музыка, блюда национальных и региональных кухонь, образование за рубежом», — приводит данные «РИА Новости».
Обновлено вчера в 22:05
Армия и оружие
«Адмирала Кузнецова» поддержали спасатели
Обновлено вчера в 18:02
Политика
США назвали арест Гуайдо «последней ошибкой» Мадуро
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
В Ливии фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено 04 апреля в 18:43
Политика
Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко
Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Экономика
Уралвагонзавод возобновит производство инновационных вагонов
Уралвагонзавод намерен возобновить производство инновационных вагонов в августе 2019 года.
Обновлено в 01:41
Авто
Назван ТОП-5 дизельных кроссоверов до 800 000 рублей
Обновлено в 03:35
Происшествия
При пожаре в частном доме под Владимиром погибли бабушка и двое внуков
После ликвидации пожара на площади 20 квадратных метров были обнаружены тела бабушки, восьмимесячной девочки и пятилетнего мальчика.
Обновлено в 04:06
Авто
Hyundai может перекупить завод Ford в России
Hyundai входит в список компаний, претендующих на покупку российских заводов американской компании, которая объявила о прекращении продаж и производства легковых автомобилей на российском рынке.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Володин предложил допустить Госдуму к формированию правительства
В Кремле пока не ознакомились с предложением председателя Госдумы об участии нижней палаты парламента в формировании правительства.
Обновлено в 03:38
Наука
Умеренное употребление алкоголя не снижает риск инсульта и инфаркта
Специалисты говорят о том, что есть генетические варианты, способные замедлить метаболизм алкоголя, что приводит к плохому самочувствию у людей и уменьшает его употребление почти до нуля.
Обновлено вчера в 11:24
Здоровье
Посетители павильона МЦД во Всемирный день здоровья смогут проверить кровь на холестерин и глюкозу
Проверить кровь на содержание холестерина и глюкозы смогут посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров (МЦД) 7 апреля 2019 г. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Обновлено в 02:47
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Общество
За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать
За призывы отказаться от прививок россиян могут наказать. В Минздраве готовят соответствующий законопроект.
Обновлено вчера в 05:05
Гаджеты
Два китайских студента обманули Apple почти на $1 млн
Два студента из Китая, проживающих в Орегоне, обманули американскую компанию Apple на $ 1 895,8 тысячи Они меняли в сервисных центрах Apple поддельные iPhone, привезенные из Китая, чтобы получать взамен оригинальные.
Обновлено вчера в 18:33
Футбол
Павел Мамаев поменял камеру в Бутырке ради игры в футбол
Обновлено в 04:05
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Транспорт
В Москве на пять дней закрыли восемь станций фиолетовой ветки метро
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро между станциями "Пролетарская" и "Котельники" был закрыт для пассажиров в субботу, 6 апреля, ради строительства участка Некрасовской линии.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара»
Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».
Обновлено в 00:05