Энергетика
НОВАТЭК может стать партнером «Газпром нефти» по участкам в АрктикеКоммерсантъ вчера в 18:48
Если партнерство сложится, НОВАТЭК может стать первой частной российской компанией с доступом на шельф Арктики. Эксперты называют партнерство нефтяных и газовых компаний новым трендом, не сомневаясь в его целесообразности.
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Политика
Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 03:38
Общество
Высказавшаяся о молодежи экс-чиновница Глацких нашла новую работу
Обновлено вчера в 14:09
Баскетбол
Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА
В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.
Обновлено в 01:07
Общество
Экс-глава Nissan может быть снова арестован
Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.
Обновлено в 03:47
Музыка
Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Перенесен запрет хостелов в жилых домах
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 03:16
Общество
Треть российских семей оказалась без денег на обувь
Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).
Обновлено в 02:12
Политика
Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой
Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.
Обновлено вчера в 15:19
Общество
Голикова: смертность выросла в 32 регионах России
«За 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — сообщила Голикова.
Обновлено в 03:22
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Василий Уткин заявил о нападении на него
Обновлено вчера в 18:34
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Экономика
Компания Андрея Молчанова продаст 9,7% «Группы ЛСР» за 5,8 млрд рублей
Компания Solneau Limited, принадлежащая крупнейшему акционеру девелопера "Группа ЛСР" Андрею Молчанову, договорилась о продаже 9,71% акций ЛСР за 5,8 млрд рублей.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Наука
В Томске нашли бактерию, способную жить на Марсе
Томские микробиологи первыми в мире выделили из глубинных подземных вод уникальную бактерию Desulforudis audaxviator, за которой более 10 лет охотились ученые из разных стран.
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Названы самые мощные Android-смартфоны по итогам марта
AnTuTu показала ТОП-10 самых мощных смартфонов прошлого месяца.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Финансы
Рынок акций РФ продолжит карабкаться вверх
Торги в Америке завершились около нулевой отметки, но сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют примерно 0,4%. В плюсе и основные азиатские рынки.
Обновлено в 02:37
Политика
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Обновлено вчера в 16:15
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Космос
Возможный источник выбросов метана обнаружен на Марсе
Ученые предположили, что источником неожиданных выбросов метана в атмосфере Марса, зафиксированных ранее марсоходом Curiosity, является слой вечной мерзлоты, где содержится в замороженном виде этот газ.
Обновлено вчера в 12:00
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено 01 апреля в 06:53
Общество
Продажу алкоголя в Москве ограничат в майские праздники
В Москве в майские праздники ограничат продажу алкоголя.
Обновлено в 03:01
Авто
Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа»
Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Объявлены российские цены на Huawei P30 и P30 Pro
Обновлено в 02:57
Футбол
В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR
В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
В Россию вернулся дизельный Volkswagen Tiguan
Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено вчера в 08:08