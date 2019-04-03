НОВАТЭК может стать партнером «Газпром нефти» по участкам в АрктикеКоммерсантъ вчера в 18:48

Если партнерство сложится, НОВАТЭК может стать первой частной российской компанией с доступом на шельф Арктики. Эксперты называют партнерство нефтяных и газовых компаний новым трендом, не сомневаясь в его целесообразности.

НОВАТЭК может стать партнером «Газпром нефти» по участкам в Арктике

Политика Ляшко раскрыл номера телефонов Зеленского и Коломойского Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко "слил" в cеть номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, владельца телеканала "1+1" Игоря Коломойского и гендиректора канала Александра Ткаченко.

Баскетбол Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» обыграть «Лейкерс» в матче НБА В составе победителей трипл-дабл из 20 очков, 21 передачи и 20 подборов оформил Расселл Уэстбрук.

Общество Экс-глава Nissan может быть снова арестован Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.

Музыка Шведские музыканты призвали бойкотировать «Евровидение» в Израиле Более 170 шведских музыкантов и деятелей культуры призвали бойкотировать конкурс «Евровидение-2019», который пройдет в Израиле в мае.

Политика Перенесен запрет хостелов в жилых домах Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года, передает РИА "Новости".

Экономика Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро Жители Санкт-Петербурга приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о жертвах теракта, который произошел 3 апреля 2017 года, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Треть российских семей оказалась без денег на обувь Треть (35,4 процента) не имеют средств, чтобы приобретать каждому члену семьи по одной паре обуви на сезон (среди многодетных семей их больше — 40 процентов).

Политика Трамп подтвердил готовность закрыть границу с Мексикой Президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если та не справится с потоком нелегальных мигрантов в США со своей стороны.

Общество Голикова: смертность выросла в 32 регионах России «За 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла», — сообщила Голикова.

Политика Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».

Общество Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).

Происшествия В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.

Происшествия ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

Наука В Томске нашли бактерию, способную жить на Марсе Томские микробиологи первыми в мире выделили из глубинных подземных вод уникальную бактерию Desulforudis audaxviator, за которой более 10 лет охотились ученые из разных стран.

Политика Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Финансы Рынок акций РФ продолжит карабкаться вверх Торги в Америке завершились около нулевой отметки, но сегодня фьючерсы на американские индексы прибавляют примерно 0,4%. В плюсе и основные азиатские рынки.

Космос Возможный источник выбросов метана обнаружен на Марсе Ученые предположили, что источником неожиданных выбросов метана в атмосфере Марса, зафиксированных ранее марсоходом Curiosity, является слой вечной мерзлоты, где содержится в замороженном виде этот газ.

Наука В NASA разработали крыло нового типа Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.

Авто Депутат решил забрать у Группы ГАЗ товарный знак «Победа» Компания «Хартунг» семьи депутата Госдумы Валерия Гартунга потребовала лишить Группу ГАЗ права на использование товарного знака «Победа».

Футбол В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.