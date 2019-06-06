Энергетика
НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектамКоммерсантъ 15:11
НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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«Газпром нефть» назвала срок завершения сделки по обмену активами с «Новатэком»
Rambler News Service10:32
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