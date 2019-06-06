НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектамКоммерсантъ вчера в 15:11

НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектам

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