Энергетика
НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектамКоммерсантъ вчера в 15:11
НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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«Газпром нефть» назвала срок завершения сделки по обмену активами с «Новатэком»
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«Объединим усилия»: Компания «Газпром нефть» решила осваивать Арктику не в одиночку
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