Энергетика

НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектамКоммерсантъ 15:11

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НОВАТЭК подписал соглашение с «Газпром нефтью» о сотрудничестве по проектам в Арктике, сообщается на сайте компании. Это произошло на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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НОВАТЭК и «Газпром нефть» подписали соглашение по арктическим проектам

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