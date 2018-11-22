Экономика

НОВАТЭК досрочно запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»
РБК
08:36

По 20% «Ямал СПГ» принадлежит французской Total и китайской CNPC, еще 9,9% у китайского Фонда Шелкового пути. С запуском третьей очереди совокупная мощность «Ямал СПГ», который начал производство СПГ год назад, в декабре 2017-го, достигла 16,5 млн т в год.
РБК08:36

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НОВАТЭК сжижает ударными темпами

Коммерсантъ14:48

«Ямал-СПГ» досрочно запустил производственную линию

News.ru09:46

НОВАТЭК досрочно запустил третью очередь завода «Ямал СПГ»

РБК08:36

НОВАТЭК запустил третью линию «Ямал СПГ»

Интерфакс08:09

«Ямал СПГ» запустил третью очередь завода

Rambler News Service07:59

«Ямал СПГ» произвел первую партию газа на третьей линии завода

ТАСС08:05

Новатэк сообщил о запуске III линии проекта Ямал СПГ

Financial One08:02
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Экономика

Прогноз Минэкономики до 2036 года утвержден правительством

Прогноз Минэкономики до 2036 года утвержден правительством "Подготовка таких прогнозов — попытка взглянуть на долгосрочные тренды, невозможно точно предсказать, где мы будем находиться в 2036 году", — пояснил глава Минэкономики по итогам заседания, добавив, что документ учитывает в том числе результаты, ожидаемые в рамках нацпроектов.
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Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Росту цен на нефть препятствует статистика по запасам

Статистика по запасам пока препятствует росту цены на нефть.
Обновлено в 13:01
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США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту

США и Китай подняли торговые барьеры на новую высоту Введение США и Китаем защитных пошлин на взаимные поставки привело к резкому росту объема импорта, подпадающего под новые торговые ограничения — всего за последние полгода этот показатель вырос в шесть раз, до $481 млрд, подсчитали во Всемирной торговой организации (ВТО).
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С улиц уберут электронные табло курсов валют

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«Роснефть» высказала ФАС претензии к трейдерам на сырьевой бирже

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Мощности по добыче, сжижению и поставкам природного газа на полуострове Ямал. Состоит из завода по производству сжиженного природного газа мощностью около 16,5 млн тонн в год на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения, запасы газа в котором оцениваются в 926 млрд м³, и морского порта Сабетта для погрузки продукции на СПГ-танкеры.
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Российская компания
Российская газовая компания, основанная в Новокуйбышевске Самарской области в 1994 году, по состоянию на середину 2010-х годов - второй по объёмам добычи производитель природного газа в России. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Новатэк». Штаб-квартира - в городе Тарко-Сале. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер - Леонид Михельсон.
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