Энергетика
«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 06:54
«Новатэк» сообщил о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ – 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC. Оба соглашения предусматривают приобретение 10%-ной доли участия в проекте.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Футбол
Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»
Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Лаврентьев заявил, что удары по террористам в Идлибе будут продолжены
Авиаудары по объектам террористов в сирийском Идлибе четко выверены, такие операции будут продолжены.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши
Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли
Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»
В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
Обновлено в 14:20
Интернет
Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей
Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов
Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Политика
США запретили въезд главе правительства Чечни
Вашингтон ввел санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева - Госдепартамент США сообщил, что российский чиновник причастен к пыткам.
Обновлено в 13:27
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Общество
В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
Кино
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие
Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе
Жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе, рассказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, проведя собственное расследование.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Политика
Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию
Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Футбол
«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату
"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Происшествия
В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка
В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Здоровье
Эксперты о запрете на ввоз мясо-молочной продукции частными лицами
На границе никто не будет разбираться в происхождении товара, поэтому предлагается закрыть ввоз мясо-молочной продукции полностью.
Обновлено в 12:16
Кино
Скончался актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга
Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Футбол
Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой
Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать.
Обновлено в 10:30
Общество
Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Общество
В Москве открыли мемориальную доску Юрию Яковлеву
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12