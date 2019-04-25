Энергетика

«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»Ведомости 06:54

«Новатэк» сообщил о подписании обязывающих соглашений об условиях вхождения в проект «Арктик СПГ – 2» с китайскими CNODC (100%-ная «дочка» CNPC) и CNOOC. Оба соглашения предусматривают приобретение 10%-ной доли участия в проекте.
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Китайцы стали крупнейшими иностранными инвесторами завода НОВАТЭКа

РБК13:55

НОВАТЭК назвал цену продажи 10% «Арктик СПГ 2» французской Total

Интерфакс07:33

Total заплатит «НОВАТЭКу» $1,3 млрд за 10% «Арктик СПГ 2»

Finam.Ru08:14

«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости06:54

«Дочка» CNPC получит 10% в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ - 2»

ТАСС05:50

Китайская CNOOC договорилась с «Новатэком» о покупке 10% в «Арктик СПГ-2»

ПРАЙМ06:41

Китай получит 20% в «Арктик СПГ»

Коммерсантъ07:17
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Здоровье

В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

Порядка 169 миллионов детей в мире не были привиты вакциной от кори с 2010 по 2017 годы, что привело к нынешним вспышкам заболевания в различных странах, сообщает в четверг Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
Обновлено в 12:07
Футбол

Bild: Зидан хочет видеть Санчо в «Реале»

Видеть 19-летнего хавбека в мадридской команде хочет главный тренер Зинедин Зидан, сообщает Marca со ссылкой на Bild.
Обновлено в 08:17
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Кино

Дэниел Крейг и Рами Малек сыграют в новом фильме про Джеймса Бонда

Обновлено в 13:10
Армия и оружие

Лаврентьев заявил, что удары по террористам в Идлибе будут продолжены

Авиаудары по объектам террористов в сирийском Идлибе четко выверены, такие операции будут продолжены.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Жительницу Урала задержали из-за заказа антидепрессантов из Польши

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Екатеринбурга, заказавшей в Польше упаковку антидепрессантов, девушка была задержана на почте.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

ВМФ России модернизирует малые ракетные корабли

Военно-морской флот России принял программу возвращения в строй малых ракетных кораблей (МРК) «Овод», рассказали «Известиям» в Главкомате ВМФ.
Обновлено в 14:00
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

В Екатеринбурге эвакуировали сотрудников и посетителей «Ельцин Центра» из-за телефонного звонка о минировании.
Обновлено в 14:20
Интернет

Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей

Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин поручил правительству принять меры поддержки виноделов

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры для поддержки отечественных виноградарских хозяйств и производителей винодельческой продукции из российского винограда.
Обновлено в 13:30
Происшествия

В Москве возле Рижского вокзала загорелось двухэтажное здание

Обновлено в 12:58
Авто

Новый кроссовер Skoda представят в июне

Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Политика

США запретили въезд главе правительства Чечни

Вашингтон ввел санкции против главы правительства Чечни Муслима Хучиева - Госдепартамент США сообщил, что российский чиновник причастен к пыткам.
Обновлено в 13:27
Кино

Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»

Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) "Золотой Георгий" получил фильм "Тренинг личностного роста", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:49
Общество

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
Кино

Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал

Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

Появились новые свидетельства постановочных химатак в сирийской Думе

Жители сирийского города Дума и члены организации «Белые каски» подтвердили инсценировки химических атак в городе, рассказал директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, проведя собственное расследование.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Дело экс-президента Банка Москвы направлено в суд

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной сообщил, что уголовное дело в отношении бывшего президента ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и его соучастников направлено в суд.
Обновлено в 11:49
Политика

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Футбол

«Реал» предложил Азару астрономическую зарплату

"Реал" предложил Азару зарплату в 400 тысяч фунтов в неделю, что сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком мира.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено в 13:56
Здоровье

Эксперты о запрете на ввоз мясо-молочной продукции частными лицами

На границе никто не будет разбираться в происхождении товара, поэтому предлагается закрыть ввоз мясо-молочной продукции полностью.
Обновлено в 12:16
Кино

Скончался актер Жан-Пьер Марьель

Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест

Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Финансы

Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга

Министерство финансов Украины сообщило об увеличении государственного долга страны до $78,8 млрд. Об этом пишут «Украинские новости».
Обновлено в 12:00
Футбол

Кокорин признался в «сговоре» с Мамаевым перед дракой

Перед конфликтом с водителем Виталием Соловчуком футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заранее обговорили алгоритм действий, но не драки, а дальнейшего отдыха — компания хотела позавтракать.
Обновлено в 10:30
Общество

Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона

Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан

По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Общество

В Москве открыли мемориальную доску Юрию Яковлеву

Обновлено в 09:35
Происшествия

В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье

Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
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