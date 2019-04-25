Энергетика

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниямРБК 06:28

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
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Китай получит 20% в «Арктик СПГ»

Коммерсантъ07:17

«Новатэк» договорился о продаже еще 20% в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости06:54

«НОВАТЭК» продает 10% в «Арктик СПГ 2» китайской CNOOC

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ТАСС05:17

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News.ru05:16

Китайская CNOOC договорилась с «Новатэком» о покупке 10% в «Арктик СПГ-2»

ПРАЙМ06:41

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

РБК06:28
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