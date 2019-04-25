Энергетика
НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниямРБК 06:28
В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
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«Новатэк» договорился с китайской CNOOC о продаже ей 10% в проекте «Арктик СПГ-2»
Rambler News Service05:58
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