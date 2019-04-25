Энергетика

НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниямРБК 06:28

В соответствии с обязывающими соглашениями, которые НОВАТЭК подписал с CNODC и CNOOC (шельфовая компания — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec) в ходе Международного форума «Один пояс, один путь», каждая из китайских компаний получит в проекте «Арктик СПГ 2» по 10%.
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НОВАТЭК договорился о продаже 20% «Арктик СПГ 2» китайским компаниям

РБК06:28

Китайская CNODC купит 10% в проекте «Арктик СПГ 2»

Вести.Финанс06:08

Китайская CNODC приобретёт 10% в «Арктик СПГ — 2»

News.ru05:16

«Дочка» CNPC получит 10% в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ - 2»

ТАСС05:17

«Новатэк» договорился с китайской CNOOC о продаже ей 10% в проекте «Арктик СПГ-2»

Rambler News Service05:58

Китайская CNOOC договорилась с «Новатэком» о покупке 10% в «Арктик СПГ-2»

ПРАЙМ06:41

Китайская CNODC получает 10% в проекте «Арктик СПГ 2» «НОВАТЭКа»

Finam.Ru04:47
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
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