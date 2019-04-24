Экономика

НМТП закрыл сделку по продаже зернового терминала ВТБRambler News Service вчера в 11:44

Новороссийский морской торговый порт закрыл сделку по продаже Новороссийского зернового терминала группе ВТБ, сообщает пресс-служба компании.
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НМТП закрыл сделку по продаже одного из своих самых рентабельных активов

ПРАЙМ03:32

«Трансалчность» олигарха Махмудова?

The Moscow Postвчера в 04:43

Новороссийский зерновой терминал перешёл в собственность ВТБ

REGNUM02:41

ВТБ закрыл сделку по покупке Новороссийского зернового терминала

РБК Краснодар02:29

НМТП закрыл сделку по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала за 35,5 млрд рублей

Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:35

НМТП закрыл сделку по продаже зернового терминала ВТБ

Rambler News Serviceвчера в 11:44

На сделку с ВТБ приходится около 25% рыночной капитализации Группы НМТП

Finam.Ru04:00
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Здоровье

В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте

Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира

В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
Обновлено в 02:25
Политика

В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины

Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
Обновлено в 01:32
Хоккей

Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России

Защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (все - "Вашингтон") вызваны в национальную сборную.
Обновлено в 00:07
Политика

Верховная рада приняла закон об украинском языке

Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.
Обновлено в 04:31
Политика

Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
Обновлено в 04:18
Спорт

Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов

Обновлено в 05:12
Транспорт

В центре Петербурга ограничат парковку из-за парада Победы

Обновлено в 03:14
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика

Подмосковье в 2018 году заняло первое место в РФ по экспорту молока

Московская область заняла в 2018 году первое место в России по экспорту молока, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Происшествия

В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта

Обновлено в 03:12
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Технологии

Система «Мир» планирует запустить оплату при помощи сканирования лица

Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска проекта по оплате покупок с помощью сканирования лица.
Обновлено в 05:01
Экономика

Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом

Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Женщина, упавшая на рельсы станции метро «Фрунзенская», погибла

Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика

«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%

Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).
Обновлено в 00:45
Кино

В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву

Обновлено в 05:00
Происшествия

Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату

Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Политика

Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Политика

Руководство чешского радио отказалось извиняться за статью о Зеленском

Руководство радио Плюс из Чехии ответило посольству Украины, что не видит ничего предосудительного в статье своего редактора Яна Фингерланда под названием "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено вчера в 11:31
Технологии

МГТС разработает платформу для управления дронами

Обновлено в 02:58
Футбол

Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ

PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено в 04:48
Политика

Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах

Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч

Обновлено в 04:59
Футбол

Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Политика

Валерий Радаев меняет структуру правительства Саратовской области

Губернатор Валерий Радаев собрал журналистов, чтобы анонсировать изменения в структуре исполнительной власти региона.
Обновлено в 05:07
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