Экономика
НМТП закрыл сделку по продаже зернового терминала ВТБRambler News Service вчера в 11:44
Новороссийский морской торговый порт закрыл сделку по продаже Новороссийского зернового терминала группе ВТБ, сообщает пресс-служба компании.
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НМТП закрыл сделку по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала за 35,5 млрд рублей
Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:35
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В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
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Политика
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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В США россиянина обвинили в насильственном сексуальном контакте
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В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира
В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.
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Политика
В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины
Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.
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Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России
Защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (все - "Вашингтон") вызваны в национальную сборную.
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Верховная рада приняла закон об украинском языке
Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.
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Политика
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Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.
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Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
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Транспорт
В центре Петербурга ограничат парковку из-за парада Победы
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«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ
Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено вчера в 18:53
Экономика
Подмосковье в 2018 году заняло первое место в РФ по экспорту молока
Московская область заняла в 2018 году первое место в России по экспорту молока, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия
В Китае погибли 11 человек в результате поломки лифта
Обновлено в 03:12
Общество
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Технологии
Система «Мир» планирует запустить оплату при помощи сканирования лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска проекта по оплате покупок с помощью сканирования лица.
Обновлено в 05:01
Экономика
Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом
Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.
Обновлено вчера в 06:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
«Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4%
Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).
Обновлено в 00:45
Кино
В центре города открыли мемориальную доску актеру Юрию Яковлеву
Обновлено в 05:00
Происшествия
Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату
Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.
Обновлено в 04:29
Политика
Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына
Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.
Обновлено в 03:58
Политика
Руководство чешского радио отказалось извиняться за статью о Зеленском
Руководство радио Плюс из Чехии ответило посольству Украины, что не видит ничего предосудительного в статье своего редактора Яна Фингерланда под названием "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено вчера в 11:31
Технологии
МГТС разработает платформу для управления дронами
Обновлено в 02:58
Футбол
Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ
PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.
Обновлено в 04:48
Политика
Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч
Обновлено в 04:59
Футбол
Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.
Обновлено в 04:29
Политика
Валерий Радаев меняет структуру правительства Саратовской области
Губернатор Валерий Радаев собрал журналистов, чтобы анонсировать изменения в структуре исполнительной власти региона.
Обновлено в 05:07