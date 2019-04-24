НМТП закрыл сделку по продаже зернового терминала ВТБRambler News Service вчера в 11:44

Здоровье В Минздраве назвали правильный способ приготовления шашлыка Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян в интервью RT рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.

Политика Захарова напомнила Волкеру о высказываниях Зеленского про Донбасс Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к спецпредставителю Госдепартамента США Курту Волкеру, напомнив о предвыборных заявлениях избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Происшествия В Иркутске осудили убийц женщины-ювелира В Иркутске завершился суд над тремя местными жителями, который зимой убили и ограбили женщину-ювелира из Таганрога.

Политика В штабе Зеленского пообещали не сдавать и не дарить земли Украины Зеленский на брифинге 21 апреля пообещал в ближайшее время представить план действий для прекращения огня в Донбассе.

Хоккей Овечкин, Орлов и Кузнецов вызваны в сборную России Защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (все - "Вашингтон") вызваны в национальную сборную.

Политика Верховная рада приняла закон об украинском языке Депутаты Верховной рады в четверг почти единогласно приняли законопроект о тотальном внедрении украинского языка во все сферы жизни.

Политика Путин подписал указ о ежегодных выплатах ветеранам ко Дню Победы Президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате в 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной Войны ко Дню Победы.

Политика «Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

Экономика Подмосковье в 2018 году заняло первое место в РФ по экспорту молока Московская область заняла в 2018 году первое место в России по экспорту молока, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Общество Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.

Технологии Система «Мир» планирует запустить оплату при помощи сканирования лица Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска проекта по оплате покупок с помощью сканирования лица.

Экономика Кудрин назвал шесть метрополий России с наивысшим потенциалом Алексей Кудрин подтвердил, что нефтедобывающие регионы России по ВРП на душу населения соответствуют таким развитым странам, как Люксембург и Норвегия, а более слабые регионы по ВРП на душу населения, скорее, похожи на Индонезию, Индию и Украину.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли написала завещание Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Экономика «Алтайэнергосбыт» увеличил выручку в I квартале 2019 года на 4% Чистая прибыль «Алтайэнергосбыта» в январе-апреле 2019 года составила 75,2 млн рублей, то есть показатель увеличился в 4,4 раза по сравнению с уровнем 2018 года (16,9 млн рублей).

Происшествия Певицу МакSим перевели из реанимации в обычную палату Певица МакSим (Марина Абросимова), попавшая в ДТП, переведена из реанимации в обычную палату, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Политика Китай прокомментировал встречу Путина и Ким Чен Ына Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, комментируя переговоры главы РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, выразил надежду на то, что эта встреча поможет в продвижении урегулирования проблемы на Корейском полуострове.

Политика Руководство чешского радио отказалось извиняться за статью о Зеленском Руководство радио Плюс из Чехии ответило посольству Украины, что не видит ничего предосудительного в статье своего редактора Яна Фингерланда под названием "Еврей во главе украинских фашистов".

Футбол Салах и Азар не попали в символическую сборную сезона АПЛ PFA в своем твиттере огласила символическую сборную текущего сезона английской премьер-лиги.

Политика Саакашвили назвал тестом для Зеленского указ Путина о паспортах Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям Донбасса.

Футбол Супруга Мамаева рассказала о проблемах со здоровьем мужа в СИЗО Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева поделилась ожиданиями от 11-го заседания в Пресненскому суде города Москвы, передает Sport24.