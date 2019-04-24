Экономика
Новороссийский зерновой терминал перешёл в собственность ВТБREGNUM 02:41
Завершена сделка по продаже всех принадлежащих Новороссийскому морскому торговому порту (ПАО «НМТП») долей в ООО «Новороссийский зерновой терминал» в собственность банка ВТБ. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
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НМТП закрыл сделку по продаже ВТБ Новороссийского зернового терминала за 35,5 млрд рублей
Коммерсантъ Краснодарвчера в 12:35
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