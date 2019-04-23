Экономика

НЛМК увеличит дивиденды почти на 30%Ведомости 03:36

Дивиденды НЛМК за I квартал 2018 г. составили 5,73 руб. на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 28%. Общая сумма рекомендованных дивидендов может составить около 43,99 млрд руб.
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«НОВАТЭК» выплатит дивиденды за 2018 год в размере 26,06 рубля на акцию

Вести.Финанс07:34

«Новатэк» может пересмотреть дивидендную политику в 2020 году

ТАСС06:05

Дивидендная политика «Новатэка» может измениться в 2020 году

News.ru06:17

Дивиденд НЛМК за 2019 год может составить 25-26 рублей на акцию

Finam.Ru12:40

«НОВАТЭК» направит на дивиденды за 2018 год 34% прибыли по МСФО

Финмаркет05:43

НЛМК увеличит дивиденды почти на 30%

Ведомости03:36

Группа НЛМК может выплатить дивиденды 7,34 руб/акц за I кв

Financial One03:23
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане

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Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
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В России выросло число желающих продать собственную дачу

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Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»

Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Политика

Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen

Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

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Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна Болта

Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.
Обновлено в 06:37
Спорт

Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры

Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
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Общество

Дмитрий Быков заявил о готовности вернуться в эфир на этой неделе

Писатель Дмитрий Быков заявил о своей готовности вернуться в эфир «Эха Москвы» уже 25 апреля.
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Космос

На Марсе произошло землетрясение

Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES.
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Политика

Меркель и Зеленский поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
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Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко

Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине.
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Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

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Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа

По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
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Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа

Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поменяла свои показания на судебном процессе по убийству супруга.
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Потепление в Арктике обойдется человечеству в 447 МКС

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Скидку для нарушителей ПДД могут отменить

У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
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Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»

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«Торонто» заинтересован в услугах нападающего «Авангарда» Ильи Михеева, сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер.
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