Экономика
НЛМК увеличит дивиденды почти на 30%Ведомости 03:36
Дивиденды НЛМК за I квартал 2018 г. составили 5,73 руб. на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 28%. Общая сумма рекомендованных дивидендов может составить около 43,99 млрд руб.
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Политика
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Общество
Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне
Российский Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих особняков российских предпринимателей в Лондоне.
Обновлено в 06:16
Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Футбол
Адвокат Кокорина: Пак провоцировал компанию футболистов
Защита футболиста санкт-петербургского "Зенита" Александра Кокорина в лице адвоката Андрея Ромашова сообщила о том, что чиновник Минпромторга Денис Пак провоцировал компанию футболистов.
Обновлено в 11:32
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Чечне и Дагестане
Обновлено в 11:02
Футбол
Молодежный «Зенит» разгромил «Динамо»
Молодежная команда набрала 46 очков. Ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что сегодня «Зенит» сразится с «Динамо».
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Анжелика Варум выразила недовольство фотосессией в глянце
Анжелика Варум высказалась в пользу естественной красоты, которую зачастую прячут фотографы глянцевых журналов.
Обновлено в 07:45
Экономика
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Общество
Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»
Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новые фото подросшего принца Луи Сегодня малышу исполняется один год.
Обновлено в 05:42
Политика
Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen
Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Авто
В России пересчитали все автомобили старше 10 лет
Обновлено в 02:48
Футбол
Килиан Мбаппе в матче с «Монако» бежал быстрее Усэйна Болта
Нападающий французского "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легкоатлета Усэйна Болта.
Обновлено в 06:37
Спорт
Фигурист Ковтун поблагодарил болельщиков после завершения карьеры
Чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун выразил благодарность болельщикам за поддержку после завершения профессиональной карьеры.
Обновлено в 08:17
Общество
Дмитрий Быков заявил о готовности вернуться в эфир на этой неделе
Писатель Дмитрий Быков заявил о своей готовности вернуться в эфир «Эха Москвы» уже 25 апреля.
Обновлено в 05:35
Космос
На Марсе произошло землетрясение
Французский сейсмометр SEIS на американском посадочном аппарате InSight впервые в мире зафиксировал землетрясение на Марсе, сообщило во вторник Французское космическое агентство CNES.
Обновлено в 13:46
Политика
Меркель и Зеленский поговорили по телефону
Состоялся телефонный разговор между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика
Минюст просит США передать России осужденного летчика Ярошенко
Минюст РФ подготовил для отправки в США новый запрос о передаче России летчика Константина Ярошенко, чтобы тот отбывал наказание на родине.
Обновлено в 11:42
Политика
Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Футбол
Libertad Digital: «Реал» хочет продать Куртуа
По информации Libertad Digital и esRadio, мадридский клуб хочет продать 26-летнего голкипера летом.
Обновлено в 13:19
Политика
Максакова резко изменила показания по делу об убийстве мужа
Вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова поменяла свои показания на судебном процессе по убийству супруга.
Обновлено в 13:52
Наука
Потепление в Арктике обойдется человечеству в 447 МКС
Обновлено в 06:31
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Политика
Кандидат на пост главы ЕК обещал заблокировать «Северный поток-2»
Кандидат на должность главы Еврокомиссии Манфред Вебер обещал заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 13:33
Политика
Украинскому депутату в Раде выключили микрофон из-за русской речи
Народный депутат Украины Василий Нимченко в ходе своего выступления в Верховной раде заговорил на русском языке, после чего ему выключили микрофон.
Обновлено в 13:31
Хоккей
«Торонто» претендует на нападающего «Авангарда»
«Торонто» заинтересован в услугах нападающего «Авангарда» Ильи Михеева, сообщает обозреватель TSN Даррен Дрегер.
Обновлено в 12:21