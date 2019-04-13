Хоккей

НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на бортРБК 03:41

НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли. Слушания назначены на воскресенье, 14 апреля.
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Кучеров спровоцировал массовую драку в плей-офф. Лига может наказать его

РИА Новости01:42

НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок Нутиваары на борт

Спорт-Экспрессвчера в 23:53

Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком игрока на борт

Газета.Ru00:30

НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт

Матч ТВ01:48

Слушание по инциденту с участием Кучерова состоится 14 апреля

Sport24.ru00:11

Кучеров ударил упавшего соперника в голову. Его могут наказать на 2-3 матча

Sports.ru03:38

Как вы относитесь к приёму Кучерова против Нутиваары?

Чемпионат01:40
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
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Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой

Обновлено в 04:25
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В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Обновлено в 05:31
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Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
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Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
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Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
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Эстония объяснила запрет паруснику «Седов» заходить в Таллин

МИД Эстонии назвал причину, по которой российскому паруснику «Седов» было отказано в заходе в территориальные воды республики.
Обновлено 11 апреля в 09:03
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
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Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Хоккей

«Коламбус» Панарина обыграл «Тампу» Кучерова и повел в серии

В первом матче первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» в гостях одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3. В составе победителей по шайбе забросили Ник Фолиньо на 30-й минуте, Дэвид Савар на 48-й минуте, Джош Андерсон в меньшинстве на 52-й минуте и Сет Джонс в большинстве на 55-й минуте.
Обновлено 11 апреля в 01:10
Игры

Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер

Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Спорт

Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в адрес россиянки Софьи Самодуровой после её выступления в произвольной программе на командном чемпионате мира — 2019.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие

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Обновлено в 03:38
Авто

Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар

После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, так как грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в стиле «Безумного Макса».
Обновлено в 03:06
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан

Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений.
Обновлено вчера в 00:23
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Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами

Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
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Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg

Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
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Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
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Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

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Обновлено в 02:21
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Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой

Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
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Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
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Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ

В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
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Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
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За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ

До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.
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Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом

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