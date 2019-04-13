Хоккей
НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на бортРБК 03:41
НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли. Слушания назначены на воскресенье, 14 апреля.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:43, Ашберн
Единоборства
Василий Ломаченко сломал руку во время боя с Кроллой
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Обновлено в 05:31
Политика
Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Авто
Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади
Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Эстония объяснила запрет паруснику «Седов» заходить в Таллин
МИД Эстонии назвал причину, по которой российскому паруснику «Седов» было отказано в заходе в территориальные воды республики.
Обновлено 11 апреля в 09:03
Транспорт
Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Хоккей
«Коламбус» Панарина обыграл «Тампу» Кучерова и повел в серии
В первом матче первого раунда Кубка Стэнли «Коламбус Блю Джекетс» в гостях одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3. В составе победителей по шайбе забросили Ник Фолиньо на 30-й минуте, Дэвид Савар на 48-й минуте, Джош Андерсон в меньшинстве на 52-й минуте и Сет Джонс в большинстве на 55-й минуте.
Обновлено 11 апреля в 01:10
Игры
Китана официально пополнила ростер Mortal Kombat 11 — представлен новый трейлер
Несколько дней назад появился рекламный ролик Mortal Kombat 11, где Скорпион сражался с Китаной, хотя к тому моменту её ещё официально не подтвердили — теперь, впрочем, всё уже действительно официально.
Обновлено в 04:39
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась в адрес россиянки Софьи Самодуровой после её выступления в произвольной программе на командном чемпионате мира — 2019.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
Авто
Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар
После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, так как грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в стиле «Безумного Макса».
Обновлено в 03:06
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан
Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений.
Обновлено вчера в 00:23
Политика
Британские политики просят выдать Ассанжа Швеции
Инициативу поддержали свыше 70 политиков.
Обновлено в 04:59
Космос
Lockheed Martin выпустит парфюм с ароматом открытого космоса
Компания Lockheed Martin представила духи, которые отличаются ароматом, характерным для открытого космоса.
Обновлено в 01:36
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Авто
Дмитрий Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Общество
Ликсутов стал лидером по уровню доходов среди заместителей мэра Москвы
Больше всех среди заместителей мэра столицы в 2018 году заработал Максим Ликсутов, гласят сведения о доходах и имуществе лиц, замещающих госдолжности Москвы за 2018 год.
Обновлено вчера в 14:03
Происшествия
Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ
В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Обновлено в 05:14
Футбол
Сигурдссон: «К нам „Оренбург“ приедет за очками»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Обновлено в 03:10
Интернет
За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ
До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.
Обновлено в 05:29
Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49