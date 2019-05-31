НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с КузнецовымРИА Новости 11:11

с чего всё началось

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым

Армия и оружие Шойгу анонсировал запуск двух модернизированных спутников России Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что до конца 2019 года в интересах российского оборонного ведомства будут запущены два модернизированных спутника связи «Меридиан-М».

Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Шоу-бизнес Виктория Боня показала, как быстро нарисовать шикарные стрелки Периодически делится ими с подписчиками. Так она ответила на вопрос многих девушек, как нарисовать идеальные стрелки.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взымаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.

Происшествия Нойз МС пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии PR-менеджер российского рэпера Нойз МС Елизавета Коровина заявила, что певец пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии.

Происшествия Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве Главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве.

Футбол КДК РФС наказал «Ротор» матчем без зрителей условно В пятницу в Доме футбола прошло заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были рассмотрены матчи 38-го тура первенства ФНЛ.

Футбол Дзюба рассказал о негативном отношении к сборной России перед ЧМ-2018 Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал о критике перед стартом чемпионата мира 2018 года, передает "Советский спорт".

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

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Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $64 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3% - до $63,89 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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Шоу-бизнес Любовь Успенская рассказала о планах своей выздоровевшей дочери Любовь Успенская рассказала о творческих планах своей единственной дочери в Youtube-шоу "Ходят слухи".

Экономика «ФК Открытие» может выплатить Центробанку 2 млрд рублей дивидендов Чистая прибыль банка по итогам года по МСФО достигла 90 млрд руб. против в 426,8 млрд руб. убытка годом ранее.

Шоу-бизнес Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Гаджеты Ультрабюджетный 5G-смартфон China Mobile выйдет на рынок в июне Например, последний в эквиваленте обойдется от 80 тыс. рублей, но China Mobile обещает ультрабюджетный 5G-смартфон, который выйдет на рынок уже в июне.

Игры Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.

Армия и оружие С-400 создали проблемы еще одной стране Ранее сообщалось, что Индия приобретает российские системы С-400 из-за того, что аналогичное оружие имеет Китай.

Политика Медведев получил в подарок от президента Туркменистана щенка алабая Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву щенка пятнистого алабая.

Общество Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники.

Кино Шнуров назвал удаление сцен из фильма про Элтона Джона анекдотом Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает анекдотом удаление сцен с однополым сексом и употреблением наркотиков из фильма про Элтона Джона.

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Общество «Росконтроль» назвал худшую марку «птичьего молока» Специалисты экспертного центра «Росконтроль» провели исследование кондитерского изделия «птичье молоко» и выяснили, какая марка данного продукта является худшей на рынке, сообщает издание «Лента.ру».