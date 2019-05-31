Хоккей
НХЛ закрыла дело в отношении скандального видео с КузнецовымТелеканал 360° вчера в 11:20
Национальная хоккейная лига (НХЛ) закрыла дело в отношении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Об этом сообщил вице-комиссар лиги Билл Дэйли, слова которого приводит сайт НХЛ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дело в отношении форварда Washington Capitals Евгения Кузнецова закрыто, заявил помощник комиссионера NHL Билл Дэйли, его слова приводит официальный сайт NHL.ТК Звездавчера в 11:34
Подробнее о событии
Показать все источники
НХЛ: «Нет оснований подвергать сомнению слова Кузнецова, вопрос с видео исчерпан»
Sport24.ruвчера в 10:55
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:51, Ашберн
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Обновлено вчера в 17:42
Футбол
В скандальном матче определился победитель африканской Лиги чемпионов
В ответном матче финальной серии "Эсперанс" обыграл "Видад" (1:0). Примечательно, что встреча завершилась на 25 минут раньше, поскольку после отмененного гола гостей поле заволокло дымом от пиротехники, а игроки и тренеры марокканской команды начали жарко спорить с судьей прямо на поле, поскольку тот отказался использовать систему видеоповторов.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия
Названа причина взрывов на оборонном заводе под Нижним Новгородом
Два взрыва на оборонном заводе в Дзержинске Нижегородской области могли произойти из-за технологических нарушений при производстве взрывчатки.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Бывший губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
В Иваново задержан депутат областной думы, бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Следственного комитета России.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Чемпиона Европы по тхэквондо похитили в Москве ради 12 млн рублей
Чемпиона России и Европы по тхэквондо Сергея Чмуля похитили 24 мая и удерживали его почти неделю, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:56
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО
Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня
В России июнь ознаменуется вступлением в силу целого ряда законов.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Принцы Гарри и Уильям поссорились из-за денег и Меган Маркл
Принцы Гарри и Уильям серьезно поссорились на фоне разногласий в вопросе денег и статуса.
Обновлено в 04:38
Политика
Соратник Зеленского призвал к переговорам с Путиным
В конце мая депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
В Югре чиновницу наказали за совет сельчанам поднять «пятую точку»
В Югре чиновница Любовь Иванцова, в ответ на жалобы сельских жителей о закрытии единственной переправы через Обь, предложила "езжать в другие поселки", а также поднять "свою пятую точку" и сделать что-то самим.
Обновлено вчера в 13:18
Футбол
Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Кино
Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Экономика
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Общество
Чего нельзя делать вечером, если хочешь проснуться красивой
Ночью процесс восстановления кожи идет наиболее активно, поэтому, если на лице осталась косметика, проснуться красивой будет невозможно.
Обновлено в 04:12
Футбол
Футболист «Краснодара» Виктор Классон женился
Обновлено в 03:27
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге
Обновлено в 01:30
Культура
Владимир Путин поздравил Надежду Кадышеву с юбилеем
Обновлено в 05:33
Авто
В мае 12 брендов изменили цены на автомобили в России
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro поступили в продажу
Huawei начала продажи новых топовых смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro в Китае значительно дешевле, чем в Европе.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Зенит» может провести товарищеский матч в России с «Барселоной»
Петербургский футбольный клуб «Зенит» в летнее межсезонье может провести товарищеский матч с «Барселоной».
Обновлено в 05:41
Музыка
Дочь Алсу и Ержан Максим спели дуэтом на «Детской новой волне»
Финал проекта транслировался вечером 26 апреля. За дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено 30 мая в 18:28
Общество
Опубликовано фото смеющегося Ким Чен Ына в окружении рыдающих детей
Северокорейское центральное телеграфное агентство (ЦТАК) рассказало о посещении главой государства Ким Чен Ыном дворца школьников "Путь учебы в 1000 ли" и разместило его фото в окружении рыдающих детей.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В центре Симферополя открыли памятник Чижику-Пыжику
Обновлено в 05:04