НХЛ закрыла дело в отношении скандального видео с КузнецовымТелеканал 360° вчера в 11:20

с чего всё началось

Национальная хоккейная лига (НХЛ) закрыла дело в отношении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Об этом сообщил вице-комиссар лиги Билл Дэйли, слова которого приводит сайт НХЛ.

НХЛ закрыла дело в отношении скандального видео с Кузнецовым

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