Хоккей

НХЛ закрыла дело в отношении скандального видео с КузнецовымТелеканал 360° вчера в 11:20

Национальная хоккейная лига (НХЛ) закрыла дело в отношении российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. Об этом сообщил вице-комиссар лиги Билл Дэйли, слова которого приводит сайт НХЛ.
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с чего всё началось
Дело в отношении форварда Washington Capitals Евгения Кузнецова закрыто, заявил помощник комиссионера NHL Билл Дэйли, его слова приводит официальный сайт NHL
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