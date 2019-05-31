Хоккей
НХЛ закрыла дело в отношении попавшего на скандальное видео КузнецоваРоссийская газета 12:49
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли заявил, что дело, открытое касательно видеоролика с участием форварда сборной России и "Вашингтона" Евгения Кузнецова, закрыто.
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Дело в отношении форварда Washington Capitals Евгения Кузнецова закрыто, заявил помощник комиссионера NHL Билл Дэйли, его слова приводит официальный сайт NHL.ТК Звезда11:34
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