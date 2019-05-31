Хоккей
НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием КузнецоваСпорт-Экспресс вчера в 10:42
Сам Кузнецов ранее заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики. "Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
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с чего всё началось
Дело в отношении форварда Washington Capitals Евгения Кузнецова закрыто, заявил помощник комиссионера NHL Билл Дэйли, его слова приводит официальный сайт NHL.ТК Звездавчера в 11:34
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НХЛ: «Нет оснований подвергать сомнению слова Кузнецова, вопрос с видео исчерпан»
Sport24.ruвчера в 10:55
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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