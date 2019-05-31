НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием КузнецоваСпорт-Экспресс вчера в 10:42

с чего всё началось

Сам Кузнецов ранее заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики. "Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием Кузнецова

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.

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Гаджеты Apple намерена отказаться от iTunes Американская компания Apple готова полностью отказаться от iTunes, сообщает Bloomberg.

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