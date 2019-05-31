Хоккей

НХЛ закрыла дело по скандальному видео с участием КузнецоваСпорт-Экспресс вчера в 10:42

Сам Кузнецов ранее заявил "СЭ", что никогда не употреблял наркотики. "Вашингтон" опубликовал заявление по скандальному видео с Кузнецовым // Кузнецов извинился перед "Вашингтоном" и болельщиками за скандальное видео Евгений Кузнецов: "Я никогда не употреблял наркотики и не собираюсь"
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с чего всё началось
Дело в отношении форварда Washington Capitals Евгения Кузнецова закрыто, заявил помощник комиссионера NHL Билл Дэйли, его слова приводит официальный сайт NHL
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ТК Звездавчера в 11:34

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НХЛ закрыла дело в отношении Кузнецова после «кокаинового» видео

Sport.ruвчера в 12:14

Кузнецов принес публичные извинения за скандальное видео

Матч ТВвчера в 10:50

НХЛ закрыла дело в отношении скандального видео с Евгением Кузнецовым

Чемпионатвчера в 10:43

Дело Кузнецова закрыто. Нашу звезду не накажут за белый порошок

Спорт-Экспрессвчера в 11:25

НХЛ и «Вашингтон» приняли объяснения Кузнецова по ситуации со скандальным видео

ТАССвчера в 11:00

НХЛ: «Нет оснований подвергать сомнению слова Кузнецова, вопрос с видео исчерпан»

Sport24.ruвчера в 10:55

Билл Дэйли: «У НХЛ нет оснований сомневаться в объяснениях Кузнецова»

Sports.ruвчера в 11:50
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Политика

Премьер Малайзии усомнился в причастности России к крушению MH17

Правительство Малайзии требует убедительные доказательства того, что Россия несет ответственность за крушение пассажирского Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:34
Общество

Определены самые выгодные для проживания города России

В России определен список регионов с самыми доступными ценами для проживания мигрантов из другиз регионов или стран.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

В Сети появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Две девочки пострадали при столкновении грузовика «МАЗ» с джипом в Иркутской области

Два ребенка пострадали в результате столкновения грузовика "МАЗ" с легковыми автомобилями в Иркутской области.
Обновлено в 01:00
Экономика

НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд

По словам Каримова, деньги получили первый директор ЮКОСа Сергей Муравленко, первый вице-президент компании Виктор Казаков (в настоящее время является депутатом Госдумы от «Единой России»), вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину

ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Культура

Брат участницы «Голоса» подал на Алсу заявление в полицию

Родственник бывшей участницы шоу "Голос" Рушаны Валиевой обратился в полицию с требованием возбудить уголовное дело в отношении Алсу и ее мужа, бизнесмена Яна Абрамова.
Обновлено вчера в 05:08
Происшествия

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Обновлено вчера в 14:52
Авто

Cadillac презентовал высокопроизводительные седаны CT4-V и CT5-V

Американский автопроизводитель официально представил новые модификации своих седанов Cadillac CT4-V и CT5-V, получившие название «V-Series».
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов в Забайкалье

Четыре вагона пассажирского поезда сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Обновлено в 00:54
Политика

Зеленский просит ЕС сохранить санкции против России

"Спасибо за поддержку санкционной политики против России и надеюсь на ее продолжение - пока украинские территории не будут возвращены полностью", - приводит слова Зеленского его пресс-служба.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета

Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Армия и оружие

В ДНР пять человек погибли за неделю из-за обстрелов

Пять человек погибли, пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за прошедшую неделю в результате боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
Обновлено вчера в 09:15
Политика

Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны

Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено вчера в 03:10
Общество

Какие новшества ждут россиян с 1 июня

В июне в России отменят роуминг для входящих звонков, а у супружеских пар появится возможность составить совместное завещание.
Обновлено в 01:00
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель

Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия

Полиция разыскивает кассира из Башкирии, укравшую 23 миллиона рублей

Четыре дня назад Хайруллина вынула из кассы девять миллионов рублей, почти 141 тысячу долларов и более 100 тысяч евро.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия

Защита Мамаева пожаловалась на ошибку судьи

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов пожаловался уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой на нарушение прав своего подзащитного, а также Александра Кокорина, его брата Кирилла и Александра Протасовицкого.
Обновлено вчера в 21:13
Общество

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора выявили множество нарушений прав потребителей в автосалонах.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Соратник Зеленского пообещал скорое прекращение войны в Донбассе

Совладелец и руководитель студии "Квартал 95" Борис Шефир, брат первого помощника президента Украины Зеленского Сергея Шефира, заявил, что в команде президента не исключают возможность переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено вчера в 23:27
Футбол

Батленд хочет вернуться в АПЛ. «Сток» просит за вратаря £ 30 млн

По информации источника, 26-летним вратарём интересуются "Кристал Пэлас" и "Борнмут", и "Сток" готов отпустить его за £ 30 млн.
Обновлено вчера в 21:07
Наука

Google не смогла найти следы холодного ядерного синтеза

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Число жертв стрельбы в Вирджинии возросло до 12

Обновлено вчера в 22:06
Культура

Егор Крид возмущен анонсом нового «Холостяка»

В ролике, который появился в Сети, идет нарезка кадров из шоу с Егором Кридом, сопровождаемая голосовым анонсом.
Обновлено вчера в 13:00
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено 29 мая в 17:29
Здоровье

Заслуженный врач России заявила о пользе укусов клещей

Жена бывшего главы Красноярского края Виктора Толоконского и заслуженный врач России Наталья Толоконская заявила о пользе укусов клещей и посоветовала лечиться гомеопатией.
Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет А320

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено 30 мая в 04:36
Авто

Новые правила тюнинга автомобилей вступили в силу в России

С июня в России вступили в силу новые правила внесения изменений в конструкцию автомобилей и других видов транспорта.
Обновлено вчера в 19:42
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