Хоккей
НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срокГазета.Ru 08:24
Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт". Такую информацию предоставил один из ведущих американских инсайдеров Эллиотт Фридман.
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