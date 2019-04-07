НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срокГазета.Ru 08:24

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт". Такую информацию предоставил один из ведущих американских инсайдеров Эллиотт Фридман.

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

Авто АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч газовых автомобилей LADA Vesta АВТОВАЗ реализовал более 3 тысяч двухтопливных седанов LADA Vesta CNG с момента выхода модели на российский рынок, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Общество Валентину Матвиенко поздравили на вечере в филармонии Петербурга Валентину Матвиенко поздравили на торжественном вечере в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Происшествия «Скорая» сбила пешехода в центре Москвы, сообщил источник Машина скорой помощи сбила пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным «Должен быть (для Украины) формат переговоров с РФ в присутствии западных представителей», — сказал кандидат в президенты Украины.

Общество Смарфоны вызывают у школьников клиническую депрессию В отчете некоммерческой организации Common Sense Media, занимающейся продвижением безопасных технологий и средств массовой информации для детей, говорится, что 78% школьников проверяют свои устройства как минимум ежечасно, а 72% подростков чувствуют необходимость немедленно отвечать на текстовые сообщения и другие уведомления.

Политика Марш против закона о запрете религиозной одежды прошел в Канаде В центре Монреаля прошел марш протеста против планов властей Квебека запретить госслужащим в рабочее время носить религиозные атрибуты одежды, сообщили СМИ.

Кино В США скончалась актриса Роберта Хэйнс Актриса Роберта Хэйнс умерла в четверг в своем доме в Делрей-Бич.

Шоу-бизнес Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".

Космос Словения отправит на орбиту свой первый наноспутник Стало известно, что Словения отправит на орбиту свой первый космический аппарат весов 4,4 килограмма.

Политика Арестованный в Греции россиянин Винник рассказал о своей голодовке Россиянин Александр Винник, который уже почти 20 месяцев без суда содержится в тюрьме в Греции, рассказал о том, почему приостановил голодовку.

Политика Порошенко высмеяли за попытку использовать молодежный сленг В сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко за попытку использовать молодежный сленг. Об этом сообщает РИА "Новости".

Транспорт Для автомобилистов могут появиться два новых налога Российских автомобилистов может ждать введение двух дополнительных налогов.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебединский заявил, что отношения России и Украины могут стать лучше, если Москва согласится «вернуть все захваченные территории и поклониться в ноги».

Общество Мигранты покинули стихийный лагерь под Салониками Мигранты покинули стихийно образовавшийся лагерь в городке Диавата под Салониками, откуда они собирались отправиться на границу с Северной Македонией и затем в Германию, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Здоровье Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.

Космос Стала известна стоимость полета туриста в космос Эра космического туризма не за горами – уже определена даже стоимость полетов.

Футбол Матюиди: «Я больше не могу терпеть расизм» Полузащитник "Ювентуса" Блез Матюиди высказался по поводу инцидента во время матча с "Кальяри" (2:0), когда болельщики хозяев оскорбляли по расовому признаку самого Матюиди и нападающего "бьянконери" Моизе Кина.

Экономика Azimut указал на Ближний Восток Гендиректор сети Максим Бродовский указывает, что это будет первый отель в Израиле под брендом Azimut.