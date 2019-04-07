НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срокГазета.Ru 08:24

Национальная хоккейная лига (НХЛ) планирует повторно дисквалифицировать российского защитника Вячеслава Войнова на длительный срок, сообщает "Советский спорт". Такую информацию предоставил один из ведущих американских инсайдеров Эллиотт Фридман.

НХЛ снова выпишет Войнову дисквалификацию на длительный срок

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