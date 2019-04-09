НХЛ продлила дисквалификацию ВойноваRT на русском вчера в 14:20

Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова. Как сообщает пресс-служба лиги, российский хоккеист не сможет принять участие в матчах сезона-2019/20.

Политика Орешкин не смог ответить Путину на профильный вопрос Во время выступления на пленарном заседании международного форума «Арктика — территория диалога» министр экономического развития Максим Орешкин не смог сразу ответить Владимиру Путину на профильный вопрос.

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Происшествия СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.

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Политика Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом На вопрос, значит ли такая дипломатическая позиция, что в некоторых случаях власти США допускают оккупацию территорий других стран во время военных действий, госсекретарь США ответил, что «это лишь вопрос практичной политики».

Политика Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.

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