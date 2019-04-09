Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию ВойноваRT на русском вчера в 14:20

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова. Как сообщает пресс-служба лиги, российский хоккеист не сможет принять участие в матчах сезона-2019/20.
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Гэри Беттмэн
Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи.
— Гэри Беттмэн, адвокатЧемпионат вчера в 14:11

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