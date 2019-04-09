Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию ВойноваRT на русском вчера в 14:20
Национальная хоккейная лига (НХЛ) продлила срок дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова. Как сообщает пресс-служба лиги, российский хоккеист не сможет принять участие в матчах сезона-2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи.
— Гэри Беттмэн, адвокатЧемпионат вчера в 14:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» Пирожка
Сотрудники ФСБ и МВД России задержали активного участника украинской праворадикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что российские следователи возбудили уголовное дело в отношении литовских судей из-за приговора россиянам.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Петербурге в детском саду 21 ребёнок заразился кишечной инфекцией
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 21 воспитанник детского сада заразился острой кишечной инфекцией, девять детей были доставлены в больницу.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В Кемерове маршрутка опрокинулась на бок
Обновлено в 01:52
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
Обновлено в 02:13
Политика
«Лаборатория Касперского» накрыла кибершпионов на Ближнем Востоке
Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли тайную преступную кампанию в сфере кибершпионажа.
Обновлено в 01:13
Общество
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил 10-километровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря.
Обновлено в 00:44
Гаджеты
BOE: стоимость складных смартфонов снизится к 2021 году
Последняя, занимается выпуском гнущихся экранов для смартфона Huawei Mate X. Представители BOE уверены, что стоимость складных смартфонов снизится уже в 2021 году, так как уже сейчас многие работают над технологиями, позволяющими снизить стоимость необычных устройств.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Туск предложил обсудить на саммите ЕС отсрочку Brexit на год
Глава Европейского совета Дональд Туск предложил обсудить в ходе саммита ЕС, на который лидеры стран — членов коалиции соберутся 10 апреля, перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit) не более чем на год.
Обновлено вчера в 14:10
Политика
Путин выступит на Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибудет в Санкт-Петербург и выступит на пленарной сессии Арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 17:46
Путешествия
Туроператоры назвали самые дешевые направления на майские праздники
По данным АТОР, самым дешевым направлением является Крым, стоимость туров на двоих начинается от 25,9 тыс. руб.
Обновлено в 02:52
Авто
Быстрый тест на память: бензин какого цвета годился для ВАЗов
В семидесятые годы прошлого века цветовая гамма бензинов совсем немного уступала вазовской палитре.
Обновлено в 03:00
Общество
Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты
Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Авто
Aurus продолжит снижать стоимость автомобиля
Российский производитель премиальных автомобилей Aurus планирует и дальше снижать их стоимость, заменяя иностранные комплектующие отечественными аналогами.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Пожар на площади 150 кв. м. произошел на рынке в Астрахани
Пожар произошел в двух ларьках на рынке "Маяк" в Астрахани.
Обновлено в 02:38
Политика
Медведчук заявил о невыполнении Украиной Минских соглашений
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в интервью телеканалу NewsOne признал, что украинская сторона не придерживается Минских соглашений.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Правоохранители задержали 45-летнего жителя Воронежа по подозрению в покушении на убийство 21-летнего курсанта института МЧС, которого он сбил на машине, скрывшись с места происшествия, сообщили журналистам в среду в пресс-службе областного следственного управления СК России.
Обновлено в 02:38
Футбол
Радимов: «Суд над Кокориным и Мамаевым как шоу „За стеклом“»
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Разведка ДНР: Под Горловку переброшен нацбатальон «Айдар»
По данным военной разведки ДНР к линии фронта в районе Горловки с украинской стороны был переброшен националистический батальон «Айдар».
Обновлено в 01:50
Экономика
«Газпром» настаивает на выходе Shell из проекта «Балтийский СПГ»
Во вторник, 9 апреля, состоялся первый раунд переговоров «Газпрома» и Royal Dutch Shell об условиях выхода последней из проекта «Балтийский СПГ», рассказали «Ведомостям» несколько человек, знакомых с участниками встречи.
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации Далай-ламы
Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован в больницу в индийском Нью-Дели, у него диагностировали инфекцию органов грудной клетки, передает агентство Рейтер со ссылкой на личного секретаря Далай-ламы.
Обновлено вчера в 19:52
Политика
На предприятиях Роскосмоса и Ростеха похищено более 1,6 млрд рублей
Более 1 миллиарда 600 миллионов рублей похитили на предприятиях Роскосмоса и Ростеха.
Обновлено вчера в 03:54
Энергетика
Стоимость нефти Brent закрепилась выше $71 за баррель
Добавим, что в марте эксперты американского финансового гиганта Citigroup пересмотрели в сторону повышения свой прогноз по среднегодовым ценам на нефть эталонной марки Brent.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
Правительство поддержало идею ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
Верховный суд и правительство поддержали идею ужесточить наказание за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено вчера в 05:10
Общество
Новый сотрудник. Ямальские вахтовики нарядили оленя в жилет и каску
Обновлено вчера в 12:42