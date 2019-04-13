Хоккей
НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на бортSportbox.RU 01:48
Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса». НХЛ рассмотрит эпизод матча Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Коламбус» (1:5), в котором россиянин толкнул на борт стоящего на коленях Маркуса Нутиваару.
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