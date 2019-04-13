Хоккей

НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на бортSportbox.RU 01:48

Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса». НХЛ рассмотрит эпизод матча Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» — «Коламбус» (1:5), в котором россиянин толкнул на борт стоящего на коленях Маркуса Нутиваару.
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НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок Нутиваары на борт

Спорт-Экспрессвчера в 23:53

НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт

Sportbox.RU01:48

Кучерову предстоит слушание по инциденту с толчком игрока на борт

Газета.Ru00:30

НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт

Матч ТВ01:48

Слушание по инциденту с участием Кучерова состоится 14 апреля

Sport24.ru00:11

Баттон: «Тампа» уступает «Коламбусу» везде, на каждом участке льда

Чемпионат04:02

Кучеров ударил упавшего соперника в голову и получил матч-штраф. Его могут наказать на 2-3 матча

Sports.ru03:38
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