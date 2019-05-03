Хоккей
НХЛ объяснила, почему спорный гол Панарина был засчитанНева Спорт 02:11
Национальная хоккейная лига (НХЛ) опубликовала объяснение, почему арбитры засчитали гол нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Артемия Панарина не помог выиграть «Коламбусу» четвертый матч серии Кубка Стэнли с «Бостоном»
Комсомольская правда00:50
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
В Татарстане ввели режим ЧС из-за гибели озимых
Власти Татарстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:41
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Депутаты Верховной рады придумали способ увеличить численность армии Украины.
Обновлено в 04:17
Общество
«Ленэнерго» работает в режиме повышенной готовности из-за ветра
Сильный ветер заставил ПАО «Ленэнерго» перейти на режим повышенной готовности.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Обновлено вчера в 15:25
Спорт
Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи
Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности.
Обновлено в 06:44
Кино
Скончался актер, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
Семья 74-летнего Питера Мейхью сообщила печальную новость — исполнитель роли Чубакки в «Звездных войнах» ушел из жизни несколько дней назад.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Петербурге мигрант связал и изнасиловал 11-летнюю девочку
Как стало известно в пятницу, 3 мая, накануне днём в полицию Петербурга обратилась 34-летняя местная жительница.
Обновлено в 06:37
Футбол
Криштиану Роналду: «Люди в Мадриде просят, чтобы я вернулся в „Реал“»
Многие останавливают меня на улице и просят, чтобы я вернулся в «Реал».
Обновлено в 07:33
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Экономика
Баффетт назвал себя «идиотом» за долгий отказ покупать акции Amazon
Миллиардер и инвестор Уоррен Баффетт рассказал телеканалу CNBC, что его холдинговая компания Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 13:17
Общество
Милонов жестко ответил Резнику, отказавшемуся пройти тест на наркотики
Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, уличенный в употреблении марихуаны, в своем Telegram-канале ответил на предложения ряда россиян пройти тест на употребление наркотиков.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Российская гимнастка сбила пешехода в Москве
Обновлено в 06:33
Политика
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
Технологии
Pornhub заинтересовался покупкой Tumblr
Компания Pornhub, владеющая крупнейшим порносайтом, заинтересовалась покупкой сервиса блогов Tumblr.
Обновлено в 05:01
Футбол
«Зенит» может оформить чемпионство в 27 туре РПЛ
Футбольный клуб «Зенит» может досрочно стать чемпионом России после завершения 27-го тура.
Обновлено в 03:15
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Спорт
Путин поручил обеспечить участие всей команды России в Олимпиаде-2020
Президент России Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету России принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:17
Политика
В посольстве Украины рассказали, чего конгресс США ждет от Зеленского
Власти США ожидают от избранного президента Украины Владимира Зеленского продолжения антикоррупционных реформ, обеспечения политической стабильности и экономического благосостояния страны.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Мексике нашли мертвой «Мисс Уругвай-2006»
Обладательницу титула «Мисс Уругвай-2006» Фатими Давилу нашли мертвой в четверг в одном из отелей Мехико.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Здоровье
В Житомирской области из-за вспышки кори закрылась школа
Общеобразовательная школа в селе Варваровка Олевского района Житомирской области закрыта на карантин до 16 мая из-за вспышки кори – заболели и школьники, и учитель.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Москве в беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday пострадали 18 детей
Фестиваль Hip-Hop Mayday, который прошел на стадионе Лужники в Москве, 1 мая, закончился массовыми беспорядками.
Обновлено в 07:36
Политика
В Крыму напомнили Зеленскому об общем у Украины и России
Ранее в мае избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у двух стран из общего осталась только государственная граница, напоминает «Газета.ру».
Обновлено в 03:13
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей
Вишневский остается в «Спартаке»
Хоккеист Дмитрий Вишневский принял предложение остаться в московском "Спартаке", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:39