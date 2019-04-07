Хоккей
НХЛ готовит новую длительную дисквалификацию для ВойноваГазета.Ru 11:13
Первый раз хоккеист был отстранен в 2015 году, когда избил свою супругу Марту. Теперь же лига готовит дополнительное наказание к уже истекшему. Российский хоккеист Вячеслав Войнов может получить еще одну длительную дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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