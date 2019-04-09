Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 годаКоммерсантъ 14:47
В сообщении лиги говорится, что он был замечен в домашнем насилии в отношении своей жены. Спортсмен отстранен от участия в матчах на сезон-2019/20, включая игры play-off. «Право на участие в играх НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 при условии хорошего поведения»,— говорится в сообщении.
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Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи.
— Гэри Беттмэн, адвокатЧемпионат 14:11
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