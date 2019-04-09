НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 годаКоммерсантъ 14:47

Я установил, что Вячеслав Войнов участвовал в актах домашнего насилия по отношению к своей жене. Сегодняшнее постановление является необходимым и полностью согласуется с жёсткой политикой НХЛ. Мы не будем мириться с подобным поведением, особенно если это касается членов семьи.

В сообщении лиги говорится, что он был замечен в домашнем насилии в отношении своей жены. Спортсмен отстранен от участия в матчах на сезон-2019/20, включая игры play-off. «Право на участие в играх НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 при условии хорошего поведения»,— говорится в сообщении.

НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

Политика Путин назвал «бандитом» поправившего его переводчика Как отмечается, в беседе со шведским премьером Путин назвал бизнесменов страны друзьями России, однако переводчик заменил это слово на более нейтральное.

Армия и оружие СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.

Шоу-бизнес Эмилия Кларк поделилась снимками из больницы после инсульта В недавней колонке The New York Times Эмилия Кларк рассказала о том, что в период съемок «Игры престолов» пережила две операции на головном мозге.

Происшествия Свидетель назвал причину драки с участием Кокорина и Мамаева Свидетель Карен Григорян дал показания во время слушаний по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Политика Трамп принял президента Египта в Вашингтоне Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель-Фаттах Ас-Сиси встретились в Вашингтоне для двусторонних переговоров, 9 апреля передает агентство Reuters.

Хоккей Никитин: думаю, ЦСКА заслуженно победил в серии со СКА Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги выигранной серии с петербургским СКА (4-3).

Политика Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.

Авто Toyota показала тизер нового Highlander Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.

Транспорт В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.

Футбол Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым» На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.

Общество В Москве умерла невестка Сергея Есенина Алина Есенина была вдовой сына поэта Константина, который умер в 1986 году.

Политика «Правый сектор» открестился от задержанного ФСБ экстремиста Задержанный ФСБ России украинец Игорь Пирожок был исключен из запрещенной в РФ партии «Правый сектор» в конце 2014 года, сообщил пресс-секретарь партии Артем Скоропадский в комментарии изданию Obozrevatel.

Наука Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.

Армия и оружие Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.

Политика Путин ответил президенту Финляндии на условия снятия санкций с России Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.

Политика Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчук заявил о согласии ДНР и ЛНР вернуться в состав Украины на правах широкой автономии, передает ИА «Новороссия».

Политика Путин рассказал о перспективах своего визита в США Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

Общество Супермаркет обвинили в расизме из-за шоколадных уток Британский супермаркет Waitrose обвинили в расизме из-за пасхального набора шоколадных уток. Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

Экономика МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.

Авто Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге Получив новую современную мультимедийную систему, популярный внедорожник Chevrolet Niva совершенно не изменился внешне.