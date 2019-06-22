Хоккей

НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфтаВести.Ru 02:26

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019. Права на 17-летнего игрока молодежной сборной России получил "Ванкувер Кэнакс".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Василий Подколзин: Через два года я приеду в «Ванкувер»

Советский спорт03:25

Как не надо поступать Подколзину, и нужен ли теперь «Флориде» Бобровский. Итоги первого раунда драфта НХЛ

Спорт день за днем03:36

Главного русского юниора выбрал клуб, где Буре стал звездой НХЛ. Подколзин восторгался Ванкувером

Sport24.ruвчера в 22:45

Отец Подколзина рассказал, что у его сына не было пожеланий по клубу НХЛ на драфте

Спорт-Экспресс01:53

Генменеджер «Ванкувера» объяснил выбор Подколзина на драфте юниоров НХЛ

Чемпионат01:15

Василий Подколзин: «Обрасту мясом и приеду в „Ванкувер“ максимально готовым»

Матч ТВвчера в 23:23

Тотальный гид по русским по драфте НХЛ

Sports.ruвчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии

На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.
Обновлено в 02:55
Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено вчера в 17:40
Политика

Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 03:46
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Общество

Швеция научит мигрантов сексу со шведками

Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол

Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки

В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
Политика

Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского

Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Челябинской области потушили пожар в жилом доме

Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области потушен, сообщили в субботу РИА Новости в МЧС России.
Обновлено в 01:47
Политика

Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций

Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа

Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.
Обновлено в 02:18
Политика

Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

На МКАД столкнулись четыре автомобиля

На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено вчера в 15:07
Политика

США добавили в черный список пять китайских компаний

Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.
Обновлено вчера в 19:05
Армия и оружие

США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем

«США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.
Обновлено вчера в 12:25
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях

Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Авто

Опубликован список самых надежных марок авто

Обновлено вчера в 07:33
ЖКХ

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Политика

Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
Обновлено вчера в 09:44
Авто

Названы несколько советов, как в жару сохранить прохладу в автомобиле

Обновлено в 01:12
Происшествия

Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы

Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.
Обновлено в 02:36
Политика

Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию

Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Общество

Руководители 15 компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали видеообращение к Владимиру Путину

Фирма "ДЕКО", которую пострадавшие винят в своих проблемах, в свою очередь, является субподрядчиком компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга.
Обновлено вчера в 23:01
Транспорт

«Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево»

Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки

Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.
Обновлено вчера в 05:12
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Культура

Ксения Собчак сыграла в новой версии «Мастера и Маргариты»

Обновлено вчера в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Регулярный чемпионат НХЛБольше новостей по теме
Главное