НХЛ. Василий Подколзин выбран «Ванкувером» под десятым номером драфтаВести.Ru 02:26

Российский хоккеист Василий Подколзин получил десятый номер в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги-2019. Права на 17-летнего игрока молодежной сборной России получил "Ванкувер Кэнакс".

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Политика Ростуризм назвал число организованных российских туристов в Грузии На территории Грузии в настоящий момент находится порядка 1,5 тысячи организованных туристов, а информация о количестве самостоятельных туристов уточняется, сообщили в Ростуризме.

Общество Швеция научит мигрантов сексу со шведками Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.

Футбол Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.

Политика Кравчук назвал серьезную проблему в команде Зеленского Кравчук указал, что представители президента Зеленского подчас высказывают совершенно разные позиции. им категорически нельзя этого позволять, считает бывший глава государства.

Происшествия В Челябинской области потушили пожар в жилом доме Пожар в трехэтажном жилом доме в городе Сатка на западе Челябинской области потушен, сообщили в субботу РИА Новости в МЧС России.

Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Шоу-бизнес Жена Александра Цекало похвасталась дорогим подарком от мужа Александр Цекало сделал своей супруге роскошный подарок на день рождения. Продюсер побаловал Дарину украшением.

Политика Пушков прокомментировал обвинения президента Грузии в адрес РФ Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в расколе грузинского общества Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков подверг сомнению компетентность президента Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что ее обвинения в адрес РФ беспочвенны.

Происшествия На МКАД столкнулись четыре автомобиля На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

Политика США добавили в черный список пять китайских компаний Власти США вслед за Huawei внесли в черный список еще четыре китайские компании и Цзяннаньский университет компьютерных технологий в городе Уси.

Армия и оружие США предрекли победу в случае одновременной войны с Россией и Китаем «США могут вести и выиграть две крупные войны одновременно или, по крайней мере, приблизиться к победе, чтобы ни Россия, ни Китай не увидели в этой игре больших надежд», — сообщил автор издания.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

ЖКХ В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Политика Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.

Происшествия Ростов заволокло дымом из-за горящей под Аксаем травы Утром в субботу, 22 июня жители Ростова пожаловались на сильный запах гари, а улицы города заволокло дымом.

Политика Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.

Транспорт «Аэрофлот» сообщил об отмене 13 авиарейсов из «Шереметьево» Компания «Аэрофлот» отменила 13 авиарейсов из московского аэропорта «Шереметьево» на субботу, 22 июня, в связи с неблагоприятным прогнозом погоды.

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.