NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в ЕвропеРИА Новости вчера в 10:00

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

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