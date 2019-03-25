NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в ЕвропеРИА Новости 10:00

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

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Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

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Здоровье Геннадия Онищенко поставили в пример Другим примером взаимодействия между экологической общественностью и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека стал диалог в отношении самих ПДК.

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