Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в ЕвропеРИА Новости 10:00
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
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National Interest смоделировал войну России и НАТО: захват Эстонии, Латвии и Литвы
Московский Комсомолец12:32
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Экс-подруга Тимати восхитила подписчиков образом куклы Барби
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства
Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика
Россия отказалась признавать суверенитет Израиля над Голанами
В понедельник 25 марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес
Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских
Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Перезимовали: как поднять иммунитет весной
По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Музыка
В возрасте 76 лет умер композитор, певец и продюсер Скотт Уокер
В возрасте 76 лет умер композитор, певец и продюсер Скотт Уокер «Умер Скотт Уокер, автор саундтрека к фильму "Vox Lux" с Натали Портман» — так выглядят заголовки сообщений о смерти Скотта Уокера на модных сайтах.
Обновлено в 12:37
Экономика
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос
Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Экономика
«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников
«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено в 10:54
Происшествия
Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице
Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Политика
Глава ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с населением подконтрольных Киеву районов области назвал условие прекращения конфликта.
Обновлено в 11:11
Политика
Албания отменит визы для россиян
Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Космос
Названа стоимость российской сверхтяжелой ракеты «Енисей»
Создание и первый запуск российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 740 миллиардов рублей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:49
Гаджеты
ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц
Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.
Обновлено в 12:41
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2»
Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.
Обновлено в 05:38
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Дацик обвиняется в избиении собственных детей
Обновлено в 11:46