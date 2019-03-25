Армия и оружие

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в ЕвропеРИА Новости 10:00

Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
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СМИ смоделировали начало войны между Россией и НАТО в Европе

Life.ru13:14

The National Interest рассказало о плане войны США с Россией в Европе

Газета.Ru10:27

В США смоделировали военное столкновение России и НАТО в Европе

Взгляд.ру12:17

Американские СМИ смоделировали начало войны между Россией и НАТО

Rambler News Service10:44

NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе

РИА Новости10:00

National Interest смоделировал войну России и НАТО: захват Эстонии, Латвии и Литвы

Московский Комсомолец12:32

В США опубликован «план войны с Россией в Европе»

НТВ09:12
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Экс-подруга Тимати восхитила подписчиков образом куклы Барби

Обновлено вчера в 11:40
Политика

В СБУ подтвердили, что Прозоров был сотрудником ведомства

Служба безопасности Украины подтвердила, что Василий Прозоров действительно был сотрудником ведомства и занимал должность старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба Антитеррористического центра.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова

Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Лидер предвыборной президентской гонки на Украине Владимир Зеленский объяснил свои слова о готовности встать перед Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 10:45
Политика

Россия отказалась признавать суверенитет Израиля над Голанами

В понедельник 25 марта президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева передали в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах

Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Шоу-бизнес

Потап вышел в свет с бывшей женой и проигнорировал Настю Каменских

Как сообщают украинские СМИ, Потап весь вечер провел в обществе Ирины, перекинувшись с нынешней возлюбленной Настей Каменских лишь парой слов.
Обновлено в 04:30
Здоровье

Перезимовали: как поднять иммунитет весной

По словам специалистов, весной из-за изменения биологических часов и циркадных ритмов происходит перестройка гормонального фона и изменяется активность генов, влияющих на работу иммунитета, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Обновлено в 06:39
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Культура

Названы имена ведущих нового сезона «Ледниковый период. Дети»

Обновлено в 05:42
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Музыка

В возрасте 76 лет умер композитор, певец и продюсер Скотт Уокер

В возрасте 76 лет умер композитор, певец и продюсер Скотт Уокер «Умер Скотт Уокер, автор саундтрека к фильму "Vox Lux" с Натали Портман» — так выглядят заголовки сообщений о смерти Скотта Уокера на модных сайтах.
Обновлено в 12:37
Экономика

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией вырос

Товарооборот между Тамбовской областью и Австрией по результатам прошлого года достиг отметки почти в 11 миллионов долларов, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 10:07
Экономика

«Почта России» повысит зарплаты для 210 тыс. своих сотрудников

«Почта России» намерена повысить зарплаты 210 тыс. сотрудников своего основного производства на 20% и довести их за полтора года до рыночного уровня.
Обновлено в 07:53
Игры

Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Израиль начал удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Обновлено в 12:25
Происшествия

Семилетнего мальчика изнасиловали в подмосковной больнице

Первоклассника, который лежал в одной из подмосковных больниц после операции, изнасиловали пациенты-подростки из соседней палаты.
Обновлено в 14:04
Политика

Глава ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с населением подконтрольных Киеву районов области назвал условие прекращения конфликта.
Обновлено в 11:11
Политика

Албания отменит визы для россиян

Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Космос

Названа стоимость российской сверхтяжелой ракеты «Енисей»

Создание и первый запуск российской сверхтяжелой ракеты «Енисей» обойдется в 740 миллиардов рублей, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 12:49
Гаджеты

ASUS представил игровой монитор ROG Swift PG278QE с 1 мс и 165 Гц

Asus ROG Swift PG278QE поддерживает технологию Nvidia G-Sync и ряд фирменных технологий, которые берегут зрение пользователя.
Обновлено в 12:41
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Транспорт

На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные

В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Андрея Малахова обвинила в избиении участница «Дома-2»

Одна из участниц телешоу Нонна Щукина выступила с громким заявлением о том, что Андрей Малахов избил ее после съемок своей очередной программы.
Обновлено в 05:38
Экономика

В США проявился самый верный индикатор рецессии

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

Дацик обвиняется в избиении собственных детей

Обновлено в 11:46
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