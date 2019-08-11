Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАРИА Новости 10:50
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется. Как отметил автор, это "фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Происшествия
СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна
Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС
Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Экономика
Discovery ретранслируют в суд
Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Кино
Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России
ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Технологии
Пользователи сообщают о сбое в работе Google
Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Экономика
Быстрые платежи поступили в Минюст
Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено в 17:57
Космос
Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30
В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Работа ливийского аэропорта остановилась после обстрела
Ливийский аэропорт Митига приостановил работу из-за обстрела.
Обновлено в 10:19
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).
Обновлено в 14:29
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»
Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Авто
На продажу выставили Rolls-Royce Cullinan от Mansory
Особенная версия Rolls-Royce Cullinan, разработанная специалистами тюнинг-ателье Mansory, была выставлена на продажу.
Обновлено в 06:29
Музыка
Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку
Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты
Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS
В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
Обновлено 09 августа в 07:30
Футбол
«Тун» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Люцерн»
"Тун" в матче 4-го тура чемпионата Швейцарии обыграл "Люцерн" со счетом 2:0. Голы забили Никки Хавенаар и Крис Каблан.
Обновлено в 12:28
Политика
Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины
Обновлено в 15:46
Общество
Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет
Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни.
Обновлено в 18:12