Армия и оружие

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАРИА Новости 10:50

Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется. Как отметил автор, это "фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений".
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В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА

Российская газета08:12

NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

RT на русском12:58

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

РИА Новости10:50

В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

Газета.Ru14:16

СМИ: самарское КБ приступило к созданию двигателей для казанских «стэлсов»

Реальное время03:24

«The National Interest»: российские системы ПВО полностью бесполезны против Израиля

Avia.pro02:51

ПАК ДА: будущего главного «стратега» России туполевцы создают по американскому стандарту

Свободная Пресса02:18
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:03, Вашингтон
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно Российские правозащитники намерены добиваться идентификации и привлечения к ответственности сотрудников полиции, которые в субботу ударили задержанную в центре Москвы Дарью Сосновскую.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка

Игумен Фотий (Нечепоренко) из Гатчины, который во время крещения годовалого ребенка насильно погружал его в воду, несмотря на протесты матери, получил запрет в служении сроком на год.
Обновлено в 18:39
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Политика

Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов в Голливуд

Обновлено в 06:07
Происшествия

СМИ узнали о претензиях к охранникам СИЗО после суицида Эпштейна

Охранники следственного изолятора, где содержался обвиняемый по делу о секс-торговле американский финансист Джеффри Эпштейн, тело которого было обнаружено в его камере утром в субботу, не совершали положенные обходы.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Задержанного по делу о беспорядках в Москве режиссёра отпустили из ИВС

Режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, являющегося фигурантом дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, освободили из изолятора временного содержания (ИВС) в связи с истечением срока задержания.
Обновлено в 18:10
Экономика

Discovery ретранслируют в суд

Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Кино

Новый фильм Тарантино поставил рекорд в первый день проката в России

ИА «Ореанда-Новости» Новый фильм режиссёра «Бешеных псов» и «Криминального чтива» в первый же день премьеры в России собрал 125 миллионов рублей, что стало рекордом.
Обновлено вчера в 02:28
Технологии

Пользователи сообщают о сбое в работе Google

Проблемы в работе американской поисковой системы Google наблюдаются в понедельник.
Обновлено в 18:09
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Обновлено в 12:27
Экономика

Быстрые платежи поступили в Минюст

Банки не торопятся осваивать СБП Нормативный документ, регламентирующий оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП), сейчас находится на регистрации в Минюсте и скоро будет официально опубликован.
Обновлено в 17:57
Космос

Астрономы обнаружили две потенциально пригодные для жизни экзопланеты

Обновлено вчера в 21:42
Политика

На Украине националисты порезали мужчине одежду из-за символики РФ

Обновлено в 18:33
Происшествия

Число пострадавших при взрывах на складе под Ачинском достигло 30

В результате двух серий взрывов на военном складе под Ачинском в Красноярском крае пострадали 30 человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Обновлено в 04:31
Музыка

Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires

Обновлено в 10:05
Армия и оружие

Работа ливийского аэропорта остановилась после обстрела

Ливийский аэропорт Митига приостановил работу из-за обстрела.
Обновлено в 10:19
Общество

«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе

Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Футбол

Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Общество

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»

Свой первый гол Рэшфорд забил с пенальти. Также за "Манчестер Юнайтед" отличились Антони Марсьяль (65-я) и Дэниел Джеймс (82-я).
Обновлено в 14:29
Происшествия

Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме

Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Санкт-Петербурге погиб 15-летний футболист системы «Зенита»

Защитник ДФК «Зенит-84» Максим Давлатов погиб на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 16:01
Происшествия

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Авто

На продажу выставили Rolls-Royce Cullinan от Mansory

Особенная версия Rolls-Royce Cullinan, разработанная специалистами тюнинг-ателье Mansory, была выставлена на продажу.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Спасатели эвакуировали 11 туристов, застрявших на пляже в Приморье

Обновлено в 05:33
Музыка

Дженнифер Лопес устраивает в Петербурге вечеринку

Певица и актриса Дженнифер Лопес даст сегодня концерт в петербургском СКК.
Обновлено вчера в 22:40
Гаджеты

Huawei представила фирменную операционную систему HarmonyOS

В рамках открывшейся сегодня конференции Huawei Developers Conference 2019,китайская компания представила публике свою новую фирменную операционную систему HarmonyOS.
Обновлено 09 августа в 07:30
Футбол

«Тун» перед матчем со «Спартаком» обыграл «Люцерн»

"Тун" в матче 4-го тура чемпионата Швейцарии обыграл "Люцерн" со счетом 2:0. Голы забили Никки Хавенаар и Крис Каблан.
Обновлено в 12:28
Политика

Писательница-русофоб предрекла скорое исчезновение Украины

Обновлено в 15:46
Общество

Литературный критик Елена Макеенко умерла в возрасте 32 лет

Литературный критик и редактор проекта «Полка» Елена Макеенко скончалась на 33-м году жизни.
Обновлено в 18:12
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