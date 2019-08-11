Армия и оружие
NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАРИА Новости 10:50
Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется. Как отметил автор, это "фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений".
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Наука
Из чернобыльской воды изготовили водку ученые
Обновлено 09 августа в 02:20
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
Обновлено в 16:30
Наука
В Эгейском море нашли остатки пяти кораблекрушений
У побережья греческого острова Левита нашли пять затонувших античных судов, датированных периодом с III века до нашей эры до периода раннего христианства, сообщается в пресс-релизе Министерства культуры и спорта Греции.
Обновлено 09 августа в 07:21
Происшествия
Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Армия и оружие
Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море
Бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов оценил прогноз американского военного эксперта Лайла Голдстайна о столкновениях России и США в море.
Обновлено в 19:02
Музыка
Джонни Депп отправится в тур по Европе с Hollywood Vampires
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Обновлено в 13:15
Экономика
В Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов
Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов.
Обновлено в 06:28
Общество
Эксперты: мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей
Мед отравленных пестицидами пчел может быть опасен для людей и должен быть проверен в лаборатории перед употреблением, предупреждают эксперты - причем этого мнения придерживаются, как специалисты - агрохимики, так и сами пчеловоды.
Обновлено в 20:33
Происшествия
США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна
Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.
Обновлено вчера в 23:06
Армия и оружие
Эксперты оценили маневры российских военных спутников-инспекторов
Эксперты отмечают, что главное назначение экспериментов со спутниками-инспекторами — отработка военных технологий по воздействию на космические аппараты противника в случае войны или в угрожаемый период.
Обновлено 09 августа в 07:07
Экономика
Правительство отказалось спасать Антипинский НПЗ
Сразу несколько министерств — Минэнерго, Минфин, Минприроды и ФАС — дали совет вице-премьеру Дмитрию Козаку отклонить все просьбы руководителя Сбербанка германа грефа о льготах для Антипинского НПЗ.
Обновлено в 19:37
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Культура
Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек
Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено в 08:39
Политика
Советник Трампа сообщила о его настрое на диалог с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп настроен на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям, но конкретная дата встречи пока не определена.
Обновлено в 19:49
Кино
Квентин Тарантино рассказал одноклассникам о своем самом личном фильме
Квентин Тарантино стал гостем первого выпуска нового сезона онлайн-шоу "ОК на связи!".
Обновлено 09 августа в 05:54
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар заявил, что на данный момент Украина не может стать членом Евросоюза и НАТО, так как считает, что шанс на это упущен.
Обновлено в 02:11
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Общество
В Приамурье готовят списки амурчан для получения федеральной помощи
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за того, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 17:08
Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Общество
СМИ раскрыли доходы российских блогеров
Обновлено в 07:37