Армия и оружие

NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДАРИА Новости 10:50

Журналист The National Interest Марк Эпископос оценил перспективный российский бомбардировщик ПАК ДА, работа над которым уже ведется. Как отметил автор, это "фундаментально новый бомбардировщик, созданный на основе современных решений".
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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

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NI оценил перспективный бомбардировщик России ПАК ДА

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NI оценил российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА

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Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
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Представители Минэкономразвития Южной Осетии проверяют целевое использование льготных кредитов.
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