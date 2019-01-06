Армия и оружие
Журнал The National Interest рассказал о новом самоходном артиллерийском орудии (САО) России 2С42 "Лотос". По мнению экспертов, "Лотос" станет важной вехой в процессе модернизации российской артиллерии.
Газета.Ruвчера в 20:41
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